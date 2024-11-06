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民眾的感覺最大...川普重返白宮 朱立倫籲獲勝主因還是1因素
美國總統當選人川普將重返白宮，國民黨主席朱立倫今天表示，這次共和黨獲勝主因還是經濟因素，對任何執政當局來講，最大的就是民眾的感覺，就像台灣，如果年輕人都買不起房子，大家覺得賺不到錢，就會形成執政黨最大的壓力。
朱立倫今晚出席工商建設研究會第18、19屆理事長交接典禮。他在會前受訪表示，對任何一個執政當局來講，最大的就是民眾的感覺，有沒有荷包有沒有變薄或是變少了，美國的通貨膨脹的確是比較嚴重的問題。
國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正後天將前往華府與新政府、國會、智庫等重要人士接觸。朱立倫說，美國有非常多的優秀人才都在智庫，都是過去的政府官員或未來的政府官員，對於未來一些潛在的政府的重要人士，國民黨將透過這一次訪問，大家能交流一些意見。
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