民眾的感覺最大...川普重返白宮 朱立倫籲獲勝主因還是1因素

美國總統當選人川普將重返白宮，國民黨主席朱立倫今天表示，這次共和黨獲勝主因還是經濟因素，對任何執政當局來講，最大的就是民眾的感覺，就像台灣，如果年輕人都買不起房子，大家覺得賺不到錢，就會形成執政黨最大的壓力。

朱立倫今晚出席工商建設研究會第18、19屆理事長交接典禮。他在會前受訪表示，對任何一個執政當局來講，最大的就是民眾的感覺，有沒有荷包有沒有變薄或是變少了，美國的通貨膨脹的確是比較嚴重的問題。