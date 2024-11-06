川普重回白宮 楊瓊瓔：執政黨勿急著大內宣「台美關係一樣好」

美國總統大選由共和黨候選人川普勝選，國民黨立委楊瓊瓔今天表示，川普外交政策被認為偏向美國孤立、保護主義，她呼籲民進黨政府不要急著大內宣「台美關係一樣很好」，而是先重新全面審視「新台美關係」下的可能變革，步步為營。

楊瓊瓔表示，川普外交政策被認為偏向美國孤立、保護主義，或許美國「反中」的氣氛會維持一貫，但「反中」不代表就會「友台」，川普競選拋出的「台灣交保護費」、「軍費增加到GDP10％」等說法，我國政府應該重視評估，儘速提出應對措施，而非過度樂觀認為川普一定「友台」。

楊瓊瓔指出，中華民國是主權國家，即使美國是重要國際盟友，也不應被予取予求，不管是晶片產業或是國防預算，政府都要以國家發展利益為最高原則，不是變成「交易」籌碼，例如應確保台積電等晶片技術、供應鏈產業等發展不受損，也不能被綁架花不合理大錢在軍費，而擠壓到社福、經濟等內政預算。

楊瓊瓔強調，更何況川普的核心幕僚、外交團隊已多次重組，許多當時規劃台海政策者，目前也不在川普團隊，呼籲民進黨政府不要急著大內宣「台美關係一樣很好」，而是先重新全面審視「新台美關係」下的可能變革。

楊瓊瓔說，過去綠營執政下的美台關係，常常有「要面子卻失裡子」的失衡狀況，堅若磐石卻進不了國際組織、斷交不斷，在川普更為商人性格、政策不確定性高的特質下，政府應步步為營，保障國人利益為先。