財劃法修正中央要吐6612億 主計總處開嗆「不合理」

國民黨立院黨團主張修正財政收支劃分法，要求中央下放財源，經行政院估算，金額約為6612億元。行政院主計總處副主計長蔡鴻坤指出，此修法將讓國家發展將嚴重受到影響，且地方財源大幅增加又要求中央一般性補助款不能減少，這不合理。

立法院財政委員會今天上午審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團為通過修法拂曉出擊，清晨6時就甲級動員，避免民進黨杯葛議事，朝野隨即爆發激烈衝突，財委會本周輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會3分鐘後，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

蔡鴻坤指出，國民黨提出財劃法修正草案，要求中央釋出財源6612億元，還要求中央對地方的一般性補助款不能減少，他將為各界說明這對整個國家會產生什麼影響。他說，以明年度中央政府總預算為例，規模是3兆1325億元，扣掉依法律義務必須支出的1兆8144億元，剩下1兆3181億元，中央要刪掉6612億元，也就是國民黨要求支出的財源，相當於百分之五十，整個國家發展將嚴重受到影響。

蔡鴻坤認為，現在縣市政府如果增加6612億元，相關事權應該要併同調整，「不應該只調整收入，而不調整事權」；地方政府財源大幅增加以後，不能要求中央對地方的一般性補助款不能減少，這個不合理，事權調整比如勞健保、老農津貼就應該回歸地方政府辦理。