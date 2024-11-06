財劃法今送出委員會 侯友宜吐無奈：過了還是六都最低

立院財政委員會今在國民黨團甲動下，將財政收支劃分法修正草案送出委員會。新北市長侯友宜今在議會備詢說，新北統籌分配款、補助款人均是六都最低，對新北很不公平。議員戴湘儀說，國民黨調整過後版本還是六都最低，侯連稱沒錯，「我們過了大概就這樣而已，還是六都最低啊！」

戴湘儀說，新北過去10年在統籌分配稅款是六都最低，人均1.16萬。侯回應，財劃法不管藍綠，在各縣市已經談了25年，財劃法的修正是大家的共識，幾乎每個縣市都說要修財劃法，當年台北縣長說要修財劃法，新北市長也說要修財劃法，今天有這樣的聲音就是地方的需求、意見，而地方的意見中央當然要聽進去。

侯說，如何做合理資源分配，包括地方首長、立委、議員都有這個需求，是各黨各派大家的想法，既然有這個共識就往下走，且立院已經開6次審查會、2次公聽會及考察。

戴湘儀說，財政收支劃分法修正草案今天送出委員會；侯接續說，新北統籌、補助款人均是六都最低，今財劃法送財委會通過，過了應該給地方一個公道。

戴說，財劃法就算經國民黨調整過後，還是六都最低，也不像高雄市長陳其邁說，對高雄不公平，因為調整過後也沒新北這樣。侯友宜說，「沒錯，我們過了大概就這樣而已，還是六都最低啊！」

此外，戴也提到，中央收碳費應該留給地方運用，可以發碳券，給需要幫忙的低收入戶，刺激大家以更環保的方式購買環保產品。

侯友宜說，中央徵收碳費是為推動永續城市，每個人都對這塊土地貢獻，有人生活很辛苦如何從生活面去照顧他們，可以從碳費給地方多多支援直接照顧這些族群，呼籲碳費應該留在地方，碳券等以任何形式照顧弱勢是很棒的想法。