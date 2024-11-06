朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象
立法院財政委員會今天送出「財政收支劃分法」修正草案，朝野爆發激烈肢體衝突。立法院長韓國瑜晚間發出新聞稿表達憂心，並強調「立法院為國家最高立法機關，朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象」。
立法院財委會今日續戰財劃法，國民黨團祭出「一級甲動」備戰，財委會本週輪值召委陳玉珍在開會後3分鐘，即宣布「財劃法」修法審查完竣送出委員會，並宣布散會，引爆綠營不滿，陳玉珍稱自己牙齒被打斷。
韓國瑜傍晚發出新聞稿表達憂心外，並強調中華民國是民主國家，立法院為國家最高立法機關，朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象。韓國瑜也呼籲，立法委員都是國會同事，彼此間應珍惜難得情誼，互相尊重。
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