巴拉圭參議長拜訪立院 邀韓國瑜赴巴國會演說

立法院長韓國瑜今天率副院長江啟臣及朝野立委接見巴拉圭參議院議長努涅斯一行。韓國瑜表示，台巴邦誼已有67年，期許兩國未來在更多領域持續深化交流與擴大合作。努涅斯表示巴拉圭對友邦的支持堅定忠誠，並誠摯邀請韓國瑜到巴拉圭國會發表演說。

立法院長韓國瑜今天偕副院長江啟臣在國民黨立委黃仁、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委麥玉珍及國際事務處長林晨富等人陪同下，接見「巴拉圭共和國國會暨參議院議長努涅斯（Basilio Gustavo NúñezGiménez）」一行，巴拉圭共和國駐中華民國大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）、外交部次長陳立國、拉美司副司長張自信及禮賓處參事高懷京等亦隨行陪同。

韓國瑜致詞首先表達誠摯歡迎，並提到巴拉圭與台灣位於地球的「對蹠點」，是地球上兩地相隔最遙遠的距離，訪團不辭千里來訪，令人敬佩和感動。韓國瑜也特別對今年巴拉圭總統貝尼亞（Santiago PeñaPalacios）在聯合國大會總辯論中為台灣發聲，支持台灣參與國際事務，表達深切感謝。

韓國瑜表示，台灣與巴拉圭已有67年的正式外交關係，並在農業、能源及教育等多項領域緊密合作。台灣已成為巴拉圭豬肉的最大出口市場及牛肉的第二大出口市場，雙方經貿互動頻繁。未來台巴兩國應進一步深化在高科技、人才及教育上的交流，以造福兩國發展，並促進更深遠的影響。

努涅斯致詞表示，首度來到中華民國立法院讓他感到像回到家一般自在，因為大家同樣身為民意代表，深知不同選區的人民有其特別的需求與選擇。巴拉圭也有原住民族群，他認為台灣與巴拉圭的民意代表在立法議題上面臨的挑戰極為相似，雙方可以透過交流增進瞭解及互相學習。

努涅斯表示，此次行程堪稱「驚豔之旅」，雖然是首次訪台，但他深信這不會是最後一次。努涅斯也盛讚台灣過去幾十年來的各項發展成就斐然，未來更是前景無限。此行對他們而言也是一次學習之旅，希望能將台灣的成功經驗帶回巴拉圭。

努涅斯指出，他特別代表巴拉圭人民及國會，誠摯邀請韓國瑜到巴拉圭國會發表演說，期盼在過去67年邦誼的基礎上，台巴兩國未來能有更多的67年。

他肯定台巴兩國間的情誼無法用金錢取代，也不容外界挑戰，尤其感謝中華民國長期以來對巴拉圭年輕人教育的支持，提供獎學金予巴國青年學生來台就讀，為巴國的繁榮發展奠定堅實的基礎。

立法院表示，會晤結束後，韓國瑜特別致贈國會象徵的立法院議事槌予努涅斯，以表達對友邦國家議長來訪的重視與感謝。努涅斯則回贈巴拉圭當地手工製作的銀質筆，象徵雙方友誼歷久彌堅。

立法院表示，韓國瑜隨後邀努涅斯一行午宴，席間針對台灣政治體制、國家認同及美國選舉可能結果等多項議題進行深入交流。努涅斯強調巴拉圭對友邦的支持堅定忠誠，視中華民國為主權獨立、自由民主的國家，堅決反對任何國家以任何形式侵犯台灣，全力支持台灣海峽航行自由。