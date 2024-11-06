影／財劃法衝突撞到一顆牙 陳玉珍南下就醫影片曝光

立法院財政委員會今天續審財政收支劃分法，朝野爆發激烈肢體衝突，召委陳玉珍更在推擠中掉了一顆牙。陳玉珍表示，會議結束後，立即南下高雄回診看牙，經主治醫師評估，牙齒基座、牙根及牙套都有損壞情況，可能要到農曆年前才能修復如初。

陳玉珍表示，周一晚間審查財劃法時，民進黨立委搶奪她手中的宣讀文件，發生推擠衝突，導致「牙套」鬆脫，但為主持會議，她用土法煉鋼的方式，自己硬裝回去，結果今天又再度遇到撞擊，已無法裝回去。

陳玉珍說，她本來就是希望大家能夠理性討論，逐條審查。因此，在她擔任財政召委後，雖然上會期早已舉辦過公聽會，她還是再次安排公聽會，聆聽各界意見，同時也是等待行政院的版本趕快送進來立院。直到行政院長卓榮泰公開表明，現行版本就是最好版本，意即要讓25年遲遲無法修正的財劃法「無限期擱置」，她才下定決心不等待行政院版本，依現有朝野各黨團委員提案版本來進行審查。

陳玉珍指出，不論是「廣泛討論」或是進入「逐條審查」前，民進黨委員不斷用會議詢問及程序發言等杯葛議事的作為，她依舊還是讓民進黨委員「問好問滿」，無奈周一晚間當他宣布要進行「逐條審查」時，民進黨就開始製造衝突，搶奪議事人員宣讀文件，讓會議無法進行。

陳玉珍批評，民進黨不是常說「沒有討論，不是民主」，怎麼真要進入逐條討論的時候，卻只剩下癱瘓議事，暴力相向？

陳玉珍說，接下來還有委員會協商及朝野協商，她誠心期盼民進黨團立委同仁們能夠好好坐下來，大家一起對這部25年都未修正過的財劃法來共同討論，加以修正，讓中央及地方各自財源分配更加合理。

陳玉珍強調，她個人牙套脫落斷裂事小，但財劃法修法金門一年可增加30億預算才是「大事」，「如果金門一年可增加100億，我就算被打到半死，我也甘願」。