蔡英文感謝「這群人」 為年輕人職涯發展創造新機會

前總統蔡英文今天在臉書分享，她擔任總統時認識的一群為了台灣創造多元職涯發展的支援與資源的年輕人，蔡英文表示，很感謝他們的堅持，不僅回應了台灣面臨的技能缺口問題，也為年輕人的職涯發展創造了新的機會。

蔡英文表示，「面對台灣未來的發展，我們需要多樣人才。」她在當總統時，認識了一群年輕人，在技職體系中默默耕耘，並且為台灣的年輕人創造多元職涯發展的支援與資源。這麼多年過去了，在她卸任後，再次與這些年輕人相遇，暢談他們在這些年的發展。

蔡英文說，黃偉翔多年前就以獨立媒體的身分，報導技職各項議題，並在國際技能的奧運競賽 World Skills 隨團採訪，讓社會看見技職之光。

最近，他成立「Skills for U｜用技能與社會對話國際技能發展協會」，推動技職培力方案，提升技職人才競爭力，也解決產業人才的需求。

他跟我提到技職人才培育最大的課題，是在產業職業現場所需的技能，需要與學校技職教育的授課有更好的銜接，才能讓台灣百工百業永續發展，翻轉弱勢青少年的人生。

蔡英文表示，「Hahow 好學校」的江前緯，從大學時期就在思考如何透過跨界、跨域的學習平台，提供更多元適性的學習選擇。這幾年下來，從西螺高中生的透視教學、皮克斯的角色設計師，到陳建仁 Chen Chien-Jen前副總統的全民防疫等線上課程，都讓學習更貼近新世代習慣的模式。這些數位內容不再受到時空的限制，也翻轉了教與學的定義。

蔡英文表示，「One-Forty」創辦人陳凱翔的努力，讓移工朋友從台灣的勞動力（ Labor ），轉化為台灣的人才庫（Talent），甚至讓他們回到家鄉後，成為台灣的「外交大使」。One-Forty近來協助勞動部設計提供給移工在桃園機場落地的歡迎包，更在規劃製作後續支援移工的生活 app。我們也看到One-Forty 跟便利商店合作，啟動「移民工友善服務計畫」，從社區轉角開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

蔡英文說，創業是條不容易的路，這些年輕人一路走來，遇到不少困難，真的很感謝他們的堅持，這三個團體的努力不僅回應了台灣面臨的技能缺口問題，也為年輕人的職涯發展創造了新的機會。