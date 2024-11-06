影／國民黨財劃法台南比彰化少42億 基進議員批：扼殺南部

立法院財政委員會通過財劃法部分條文修正草案並送出委員會，根據國民黨團版本其中台南市統籌分配款比彰化縣還少40幾億，地方議員強烈反彈，台灣基進台南市議員李宗霖批是扼殺南部翻轉的力量；民進黨市議員蔡筱薇也批重北輕南，台南市分配款六都最少，還比彰化少，質疑「是怎麼算出來的？」

李宗霖說，今天中國國民黨在3分鐘裡面過了財劃法初審，內容簡要來說台北無條件多了400億的經費，再來新北加700多億、桃園多近400億、台中500多億；而台南呢？跟大家報告，台南的統籌分配款比彰化還少，台南人數比彰化多了60幾萬人，地也比較大，但卻比彰化少了40幾億。

李宗霖指出，過去長期強調中央重北輕南，結果在這次的規畫當中，完完全全加速了重北輕南的結果。除此之外，目前南科的營業額是全台灣之冠，今年力拼兩兆，是目前台灣科學園區的龍頭。但營利事業金額設算則以公司稅籍所在地來計算，想當然而，公司通常都在台北，於是加劇了以前「錢北部在收、汙染南部承受」的狀況。好不容易，這幾年台南、屏東、高雄，都在力拚翻轉城市，國民黨3分鐘就想殺死南部翻轉的力量。