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影／國民黨財劃法台南比彰化少42億 基進議員批：扼殺南部

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣基進台南市議員李宗霖痛批國民黨版財劃法是扼殺南部翻轉的力量。記者吳淑玲／攝影
台灣基進台南市議員李宗霖痛批國民黨版財劃法是扼殺南部翻轉的力量。記者吳淑玲／攝影

立法院財政委員會通過財劃法部分條文修正草案並送出委員會，根據國民黨團版本其中台南市統籌分配款比彰化縣還少40幾億，地方議員強烈反彈，台灣基進台南市議員李宗霖批是扼殺南部翻轉的力量；民進黨市議員蔡筱薇也批重北輕南，台南市分配款六都最少，還比彰化少，質疑「是怎麼算出來的？」

李宗霖說，今天中國國民黨在3分鐘裡面過了財劃法初審，內容簡要來說台北無條件多了400億的經費，再來新北加700多億、桃園多近400億、台中500多億；而台南呢？跟大家報告，台南的統籌分配款比彰化還少，台南人數比彰化多了60幾萬人，地也比較大，但卻比彰化少了40幾億。

李宗霖指出，過去長期強調中央重北輕南，結果在這次的規畫當中，完完全全加速了重北輕南的結果。除此之外，目前南科的營業額是全台灣之冠，今年力拼兩兆，是目前台灣科學園區的龍頭。但營利事業金額設算則以公司稅籍所在地來計算，想當然而，公司通常都在台北，於是加劇了以前「錢北部在收、汙染南部承受」的狀況。好不容易，這幾年台南、屏東、高雄，都在力拚翻轉城市，國民黨3分鐘就想殺死南部翻轉的力量。

蔡筱薇說，今天立法院財委會財劃法修正通過的預算分配是重北輕南，中央雖是賴總統，但立法院是國民黨和民眾黨聯手，台南市經費還是少了很多；對於國民黨版修法後地方分配的財源試算，台南市從322億增加到616億，有增加293億元，但還是六都最少，且彰化縣一下子從150億增加到686億元，比台南市的616億元還多42億元，彰化縣人口120幾萬，台南市有180幾萬，土地面積台南市也大於彰化縣，統籌分配款到底是如何計算的，議員也好奇？

國民黨團版本修法後地方分配試算，台南市僅分配到616億元，六都最少，也比彰化縣658億少，在地方引起熱議。圖／台南市政府提供
國民黨團版本修法後地方分配試算，台南市僅分配到616億元，六都最少，也比彰化縣658億少，在地方引起熱議。圖／台南市政府提供

台南 國民黨 財劃法

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