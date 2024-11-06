內政部將聲請解散 統促黨主席：憑什麼註銷我們？

內政部今表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、另查獲統促黨員涉各犯罪高達134人，將向憲法法庭聲請解散。中華統一促進黨主席張馥堂將提訴願，指上百人犯罪就該去抓那些人，「個人造業應個人擔」，不是黨帶這些人去做壞事。

張馥堂私下受訪表示，內政部發布的新聞指涉各犯罪高達134人，那就去抓依法處理那些人，並不是統促黨本身帶這些人去做壞事，他知道極少數的人利用這個黨的名義去做事，但他任內對於黨的管理相當嚴謹，「內政部憑什麼註銷我們？」

「我們很坦然。」張馥堂指出，統促黨在2005年9月9日申請註冊成立，其政治主張為一國兩制、和平統一、中華民族主義，這些黨綱都寫得很清楚，政府應該去懲罰那些做壞事的人，內政部如今因為這些人要解散整個黨，將會依法提訴願，「不是他們講話就算數。」