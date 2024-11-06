快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

總預算連6卡有解？ 卓榮泰明下午邀朝野赴政院協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院院會5日晚間處理114年度中央總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，朝野雙方於總預算案上意見分歧，最終表決以國民黨、民眾黨提案為多數通過。圖／聯合報系資料照片
立法院院會5日晚間處理114年度中央總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，朝野雙方於總預算案上意見分歧，最終表決以國民黨、民眾黨提案為多數通過。圖／聯合報系資料照片

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

明年度中央政府總預算案第六度卡關，朝野協商要求行政院卓榮泰須在周四前邀立法院三黨團會面，說明總預算。據了解，卓揆預計明天下午2點邀集朝野黨團赴行政院溝通，地點傾向在玉山廳，期盼討論後有圓滿結果。

在野黨不滿政院未編足明年度原住民禁伐補償金，連帶總預算案至今未付委審查，行政院長卓榮泰昨赴立法院對報告總預算案並備詢，結束後，晚間國民黨團、民眾黨團聯手以68票比民進黨團的48票，再度封殺總預算案；不過，前瞻第五期建設特別預算案則成功付委。

朝野協商要求，卓榮泰須在周四前邀立法院三黨團會面，說明總預算。行政院發言人李慧芝昨晚指出，卓揆感謝立院讓前瞻特別預算付委審查，也會尊重立法院決議，周四持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

據了解，行政、立法會面時間大致底定，卓揆預計明日下午2點邀請朝野黨團下午至行政院，雙方就明年度總預算進行溝通，期望會有圓滿結果，地點傾向在玉山廳。

卓榮泰 溝通 立法院 行政院

延伸閱讀

財劃法通過初審 政院：盼相關條文能充分討論

卓榮泰看台美關係 健康有序

總預算再卡關 政院允周四邀朝野協商：以最高誠意溝通

立院朝野協商共識 卓榮泰11/7前邀朝野會面表誠意

相關新聞

6票同意即可解散...內政部聲請解散統促黨 將成為憲法法庭「首案」

中華統一促進黨被內政部認定犯罪成員破百人，以顯有危害自由民主憲政秩序為由，將向憲法法庭聲請解散政黨。據悉，憲法法庭尚未收...

總預算連6卡有解？ 卓榮泰明下午邀朝野赴政院協商

明年度中央政府總預算案第六度卡關，朝野協商要求行政院長卓榮泰須在周四前邀立法院三黨團會面，說明總預算。據了解，卓揆預計明...

半分忠、一分瑩等前例 財劃法3分鐘送出後果難料

立法院財政委員會本周一連三天排審「財政收支劃分法」修正草案，本周一（4日）法案歷經70位立委發言完畢後，民進黨即祭出焦土策略，不讓國民黨財政召委陳玉珍宣讀條文；國民黨緊急在今天（6日）拂曉出擊、祭出一級甲級動員令，火速將財劃法送出委員會，不過呷緊弄破碗，後續效應結果難料。 財劃法長達25年未休，原條文中央、地方稅收比例為75%比25%，遭詬病「肥中央瘦地方」，就連賴清德總統在擔任台南市長時都高呼修法，而賴清德2017年擔任行政院長時，還承諾要提出財劃法版本，如今政院不願意送財劃法版本，顯示賴清德也是今非昔比、換了位子又換了腦袋。

解總預算案僵局 卓榮泰7日邀朝野黨團政院溝通

立法院昨天決議，行政院長卓榮泰應在7日邀朝野黨團溝通。政院人士今天表示，卓榮泰預計7日下午2時邀請立法院朝野黨團至行政院...

台英ETP實體談判 經貿辦：盼助業者掌握綠色商機

台英「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）去年底完成簽署，本周一至周三在台灣舉行實體會議，行政院經貿談判辦公室指出，討論重點...

原民會組織法協商破裂 陳瑩拍桌喊「一直插話幹嘛？」

立法院司法及法制委員會今朝野黨團協商「原住民族委員會組織法修正草案」，卻爆發激烈口角，無黨籍立委高金素梅再指族群委員「一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。