總預算連6卡有解？ 卓榮泰明下午邀朝野赴政院協商

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明年度中央政府總預算案第六度卡關，朝野協商要求行政院長卓榮泰須在周四前邀立法院三黨團會面，說明總預算。據了解，卓揆預計明天下午2點邀集朝野黨團赴行政院溝通，地點傾向在玉山廳，期盼討論後有圓滿結果。

在野黨不滿政院未編足明年度原住民禁伐補償金，連帶總預算案至今未付委審查，行政院長卓榮泰昨赴立法院對報告總預算案並備詢，結束後，晚間國民黨團、民眾黨團聯手以68票比民進黨團的48票，再度封殺總預算案；不過，前瞻第五期建設特別預算案則成功付委。

朝野協商要求，卓榮泰須在周四前邀立法院三黨團會面，說明總預算。行政院發言人李慧芝昨晚指出，卓揆感謝立院讓前瞻特別預算付委審查，也會尊重立法院決議，周四持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

據了解，行政、立法會面時間大致底定，卓揆預計明日下午2點邀請朝野黨團下午至行政院，雙方就明年度總預算進行溝通，期望會有圓滿結果，地點傾向在玉山廳。