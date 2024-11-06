6票同意即可解散...內政部聲請解散統促黨 將成為憲法法庭「首案」

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中華統一促進黨被內政部認定犯罪成員破百人，以顯有危害自由民主憲政秩序為由，將向憲法法庭聲請解散政黨。據悉，憲法法庭尚未收案，若未來收案後，將成為首件主管機關聲請解散案，而因司法院前院長許宗力等7名大法官卸任，如今大法官僅剩8人，依法得有6票同意才能判決解散。

依憲法訴訟法規定，政黨的目的或行為，危害中華民國存在或自由民主憲政秩序者，主管機關內政部得聲請憲法法庭判決宣告解散政黨，內政部應具明聲請解散政黨的意旨、政黨應解散的原因事實及證據等。

據了解，憲法法庭尚未收到內政部聲請書，若未來收案後將成為首件主管機關聲請解散政黨案，憲法法庭會先依規定分案，由承辦大法官及所屬審查庭審查；若審查結果為受理，依照憲訴法第25條第1項規定，要作成判決得經言詞辯論。

另外，憲訴法也規定，憲法法庭要判決宣告解散政黨，評決應經過大法官現有總額3分之2以上同意，依現有大法官人數為8人，得有6票以上同意，若評決未達同意人數時，應做成不予解散的判決。

內政部表示，統促黨系統性、組織性為大陸在台發展組織、接受大陸資助介入選舉、另查獲統促黨員涉各犯罪高達134人，所涉犯罪型態廣泛，遍及危害國家安全、社會秩序、妨害選舉、組織暴力、槍砲彈藥等罪，顯有危害自由民主憲政秩序情形，