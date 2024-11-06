解總預算案僵局 卓榮泰7日邀朝野黨團政院溝通

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立法院昨天決議，行政院長卓榮泰應在7日邀朝野黨團溝通。政院人士今天表示，卓榮泰預計7日下午2時邀請立法院朝野黨團至行政院溝通總預算案，期望有圓滿結果。

為化解114年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野達成3點共識，包括卓榮泰應於7日以前，邀請立法院朝野黨團會面，藉以表達處理預算的解決方案與誠意。

行政院發言人李慧芝昨天指出，行政院長卓榮泰感謝立院通過讓前瞻第5期特別預算案付委審查，也會尊重立法院決議，將在7日持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

政院人士今天對中央社記者表示，為表達誠意，行政院將由卓榮泰帶隊，預計7日下午2時邀請立法院朝野黨團至行政院溝通總預算案。