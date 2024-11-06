快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

解總預算案僵局 卓榮泰7日邀朝野黨團政院溝通

中央社／ 台北6日電
行政院長卓榮泰。聯合報系記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系記者曾吉松／攝影

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

立法院昨天決議，行政院卓榮泰應在7日邀朝野黨團溝通。政院人士今天表示，卓榮泰預計7日下午2時邀請立法院朝野黨團至行政院溝通總預算案，期望有圓滿結果。

為化解114年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，朝野達成3點共識，包括卓榮泰應於7日以前，邀請立法院朝野黨團會面，藉以表達處理預算的解決方案與誠意。

行政院發言人李慧芝昨天指出，行政院長卓榮泰感謝立院通過讓前瞻第5期特別預算案付委審查，也會尊重立法院決議，將在7日持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

政院人士今天對中央社記者表示，為表達誠意，行政院將由卓榮泰帶隊，預計7日下午2時邀請立法院朝野黨團至行政院溝通總預算案。

卓榮泰 立法院 行政院

延伸閱讀

財劃法通過初審 政院：盼相關條文能充分討論

卓榮泰看台美關係 健康有序

總預算再卡關 政院允周四邀朝野協商：以最高誠意溝通

立院朝野協商共識 卓榮泰11/7前邀朝野會面表誠意

相關新聞

蕭旭岑嘆馬英九邀陸生「黨中央靜默」 朱立倫回應了

前總統馬英九邀請陸生團於27日訪台交流，消息一出，國民黨中央一片靜默，引發馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑「國民黨愈走愈遠」...

總預算連6卡有解？卓榮泰明下午邀朝野赴政院協商

明年度中央政府總預算案第六度卡關，朝野協商要求行政院長卓榮泰須在周四前邀立法院三黨團會面，說明總預算。據了解，卓揆預計明...

69歲施俊吉被退休 他們高齡卻破例連任

台灣金聯董事長施俊吉上周突遭通知董事長職務遭撤，施俊吉表示，「合理懷疑去職是擋人財路」，今天更重話說「董事長的任期可被隨...

內政部聲請解散統促黨...將成為憲法法庭「首案」 6票同意即可解散

中華統一促進黨被內政部認定犯罪成員破百人，以顯有危害自由民主憲政秩序為由，將向憲法法庭聲請解散政黨。據悉，憲法法庭尚未收...

解總預算案僵局 卓榮泰7日邀朝野黨團政院溝通

立法院昨天決議，行政院長卓榮泰應在7日邀朝野黨團溝通。政院人士今天表示，卓榮泰預計7日下午2時邀請立法院朝野黨團至行政院...

台英ETP實體談判 經貿辦：盼助業者掌握綠色商機

台英「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）去年底完成簽署，本周一至周三在台灣舉行實體會議，行政院經貿談判辦公室指出，討論重點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。