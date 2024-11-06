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民進黨國會改革歷程影像展 12日台北圓山開展

中央社／ 台北6日電

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民進黨今天說，「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」實體展將在12日於台北圓山大飯店敦睦廳開展，展期至15日，為期4天；每日展覽時間從上午10時至晚上8時，展期間安排英文導覽場次。

民進黨發言人韓瑩今天在中常會後記者會表示，原訂於9月舉辦的38週年創黨紀念活動的「國會改革影像展」因場地因素關係，先以線上展形式展出，獲得廣大迴響及討論。

韓瑩表示，影像展實體展出將在12日於台北圓山大飯店敦睦廳開展，展期至15日，為期4天，展覽自由參觀，免費入場。

韓瑩說，透過影像紀錄的呈現，民進黨從過去爭取台灣民主改革，到如今守護民主憲政，追隨民主前輩們的腳步，更是始終與人民站在一起，共同捍衛台灣的民主與自由。

另外，韓瑩表示，配合影像展展出，民進黨官方Line@平台也推出「民主榮譽會員機制」，所有民進黨Line好友加入榮譽會員機制，即可透過分享官方訊息、參與黨部實體活動，搜集成就勳章，進而成為「榮譽民主Line好友」，未來也將透過這個機制不定期舉辦線上活動。

機制 民進黨 飯店

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