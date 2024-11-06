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台英ETP實體談判 經貿辦：盼助業者掌握綠色商機

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台英去年11月底正式簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP）。圖／經貿辦提供
台英去年11月底正式簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP）。圖／經貿辦提供

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台英「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）去年底完成簽署，本周一至周三在台灣舉行實體會議，行政院經貿談判辦公室指出，討論重點包含鼓勵企業重視環境、永續、社會責任等議題，及協助業者掌握綠色貿易的趨勢及商機，不過雙方仍在討論，未有具體共識。

台英ETP聚焦數位貿易、投資、再生能源與淨零排放三領域，經貿辦當時指出，重點在於檢視雙方在該三項領域的國內相關政策、法規、措施及在國際組織的準則規範，確認台英雙方理念和做法可相容合作；台英此後透過視訊會議接續談判，英國官員4日至6日赴台開會。

此次談判官員層級並未曝光，經貿辦強調，這僅是技術階層交換意見，這次雙方討論重點有三，首先，雙方業者打造公平及具包容性的投資環境及數位市場，鼓勵 雙方企業重視環境、永續、企業社會責任等議題。  

其次是共同促進中小企業、婦女與社會弱勢族群能運用數 位工具，強化競爭優勢，參與國外市場拓銷。 第三則為，協助業者掌握綠色貿易的趨勢及商機，推動潔淨能 源轉型及發展綠色產業，雙方將透過貿易推動去碳 化及潔淨能源轉型，達成雙方因應氣候變遷、淨零 排放及確保能源安全的目標。  

據了解，此次會議只是交流意見，釐清上述三點議題，但目前不會有具體共識，未來將持續討論。

永續 淨零 綠色

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