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原民會組織法協商破裂 陳瑩拍桌喊「一直插話幹嘛？」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今朝野黨團協商「原住民族委員會組織法修正草案」，高金素梅直指族群委員會推薦名單「一片綠油油」。圖／報系資料照
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立法院司法及法制委員會今朝野黨團協商「原住民族委員會組織法修正草案」，卻爆發激烈口角，無黨籍立委高金素梅再指族群委員「一片綠油油」，綠委陳瑩因發言數度被打斷，拍桌「一直插話幹嘛？」最終仍沒共識，召委吳宗憲宣布將依規定送立院院長韓國瑜協商。

原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職。藍委鄭天財、高金素梅的修法版本中，原民會置委員19人至29人為無給職。

鄭天財表示，目前原民會人力非常欠缺，若可以將一年1700多萬的人事費，轉移到增加原民會職員的人事費，就可以增加原民會人力。

綠委莊瑞雄則提出平埔族權益，他說憲判字17號判決意旨在強調平埔族也應具有相同地位，只要是有原住民身分，有代表所有原住民族身分的正當性即可；至於無給職部分，這些族群委員兼負很大責任，不可能要他們無給職又要要求他們盡心盡力。

綠委伍麗華哽咽地說，這次的修正草案是自我閹割，「我們不配領薪水嗎？實在不理解為何要自我矮化，請大家三思。」

高金素梅接著細數手上族群委員推薦名單，包括賽德克族當選人是伍麗華推薦、鄒族審查名單更是伍麗華特助、阿美族部分以前則是綠委陳瑩服務處處長等等。她說，接到很多部落反映，族群委員應要是部落推薦，而非「某某人推薦就上，委員月領10萬，卻只是參加婚喪喜慶，這對部落年輕人的剝奪感很重」，遴選制度有問題。

伍麗華怒說，立委都有推薦資格，很多是部落開會選完把名單由她代轉，布農族委員是透過地方民代推薦出來、鄒族委員則是嘉義縣長翁章梁寫推薦函，「怎麼都變成是我？」要求這些族群委員到現場說明。

原民會副主委谷縱‧喀勒芳安說明，聘用委員遴選方式很多元，有些透過民族議會、有些是透過各界，且族群委員參加會議跟會勘至今有189場次。

「伍麗華真倒霉。」綠委陳瑩說，其中一位擔任過她服務處的處長，是因豐富經歷才被借將，不清楚的人才會講出酬庸、綠油油。但過程中，高金素梅、藍委翁曉玲搶發言，陳瑩數度拍桌說「你們可以講為什麼我不能講？一直插話幹什麼？」場面一度火爆。

吳宗憲表示，希望大家可以好好談，但因為進行兩個半小時各黨團仍沒有共識，將依規定送院長開協商。

民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）今在司法及法制委員會協商與藍白立委爆發激烈口角。圖／聯合報系資料照片
民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）今在司法及法制委員會協商與藍白立委爆發激烈口角。圖／聯合報系資料照片

伍麗華 高金素梅

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