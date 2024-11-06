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蕭旭岑嘆馬英九邀陸生「黨中央靜默」 朱立倫回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供

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前總統馬英九邀請陸生團於27日訪台交流，消息一出，國民黨中央一片靜默，引發馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑「國民黨愈走愈遠」。國民黨主席朱立倫今表示，誠摯歡迎兩岸青年交流、深化兩岸關係。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣交流9天8夜，名單更有曾獲得2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩。

蕭旭岑指出，交流團的消息發布後，「沒有收到任何黨中央朋友的詢問」，身為民間基金會，辦理學生交流活動，雖然不用向黨中央報備，但還是希望黨內同志都能支持，因為這是賴清德上任總統以來，第一個有代表性的團體要來台。

朱立倫今在中常會表示，國民黨歡迎國際或大陸的學生與年輕朋友來台參訪，過去接待了許多國家的學生來訪。對於馬英九基金會要邀請大陸的學生或年輕人到台灣來訪問，國民黨表達感謝與歡迎，希望與國民黨青年團及年輕幹部們有更多的機會交流，這些都是能深化兩岸關係，或對國際青年交流有正面幫助。

朱立倫表示，青年交流是國民黨非常重要的一塊，國民黨青年團及幹部今出發前往新加坡，跟新加坡人民行動黨展開5天交流，感謝人民行動黨安排很多重要的參訪，讓年輕同學有機會學習，未來也將持續跟先進國家的民主政黨交流，是國民黨走向青年化、國際化非常重要的一步。

國民黨 東京奧運 馬英九

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