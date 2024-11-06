川普開口向台要保護費 王鴻薇：執政黨如小媳婦不敢吭聲

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美國總統選舉結果揭曉，前總統川普再度入主白宮。國民黨立委王鴻薇表示，在4年前大選押錯寶挺川失利的民進黨政府，不管是川普兩度指責台灣半導體是小偷或直接開口要保護費，台灣政府不敢吭聲，簡直如小媳婦一般。

王鴻薇表示，川普這次選舉時所說過的話，讓不少國人震驚與不安，例如「對台灣晶片課徵百分之百關稅，作為保護費」、「台灣的國防預算太低，需要增加至國內生產總額（GDP）的10％」、「對全球開徵10％關稅」。

王鴻薇擔憂，這些言論可能成為未來川普重返白宮後的政策，不管對我們的經濟、民生或國防都是衝擊。立法院不管是院會還是委員會質詢時，也有不少朝野委員關心。

王鴻薇批評，但不管是總統府、行政院長還是政府官員，不是不評論，就是沒有因應策略，甚至連經濟部長郭智輝竟然表示，美國大選不管是哪位候選人出線，對於台灣目前經濟改變都很小，完全無視於川普保護主義抬頭，對於以美國為主要出口市場的台灣衝擊有多大。

王鴻薇指出，以去年全年台灣對美貿易高達762億美元來說，如果全面多徵收10％關稅，台灣廠商就損失數千億元；川普也提到，我們國防預算要增加到GDP的10％，占了所有預算的80％，若真如此會排擠到我們多少長照、健保或教育預算，政府是否評估過。

王鴻薇感嘆，川普要讓美國再次偉大，但我們的政府呢？難道除了只能束手無策、全面讓利外，就沒有什麼辦法了嗎？這樣的政府面對未來的兩岸、台美、中美關係，要如何爭取國家利益？還是要像過去蔡政府一樣，當美國的小老弟，予取予求呢？