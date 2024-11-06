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立院戰場不斷 賴清德盼制度更健全：不為個人也不為黨

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

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民進黨中常會今天談及財劃法修正及總預算案議題。據轉述，民進黨主席賴清德表示，立法院現在有相當多議題進展中，相信都是為了台灣的未來在努力，希望制度能夠更加健全，人民的權益能夠受到更多保障，這是共同目標，不是為了個人也不為黨在計較，感謝黨團努力，希望能夠再接再厲。

中常會今天邀請台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希，以「台灣動漫發展現況與未來願景」為題進行專案報告。賴清德表示，政府支持台灣漫畫的政策願景不會改變，但隨著整體產業的發展，目標和計畫也必須與時俱進，很感謝蘇微希提出了三項具體的意見，包含持續累積作品類型與數量、培育整體產業相關人才、以及發展戰略性台漫內容的專門機構，政府會持續來努力，讓在台灣從事漫畫不只是有未來，更有無限的可能和機會。

專案報告完之後，會中也討論到總預算案、財劃法修正等議題。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，總預算目前只有放前瞻通過，周五看是否能付委，明天卓榮泰院長和朝野黨團開會；財劃法今天則是三分鐘不到就送出委員會，黨團會持續攻防。

民進黨 財劃法 願景

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