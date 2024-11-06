快訊

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

最關鍵的角色...祝賀川普當選 朱立倫曝「盼台美更密切合作」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國前總統川普將重返白宮，國民黨主席朱立倫今天表示，恭喜川普當選美國第47任總統，也祝賀美國人民再次完成民主選舉。

朱立倫今在臉書指出，國民黨長期以來與美國朝野政黨保持密切關係，黨駐美代表處也與美國行政部門、國會、以及各重要智庫建立良好的溝通管道、互信基礎。

朱立倫表示，國民黨希望未來的台美關係更穩健，也相信美國在有經驗的川普領導之下，台美能有更密切的合作關係。美國是世界民主陣營最關鍵的角色，國民黨會繼續秉持「親美友日和陸」的外交政策，在「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」基礎上穩定區域局勢。

朱立倫說，他也委請副主席夏立言和國際部主任黃介正後天啟程到華府訪問，與美國政府、國會、及重要智庫人士會談。尤其對於可能接任新政府要職的重要人士，國民黨一定會取得聯繫管道，傳達台灣多數民意對和平現狀的堅持。

國民黨 朱立倫 美國

延伸閱讀

財劃法爭議中出委 朱立倫：盼朝野用智慧、耐心協商

【美國大選即時開票】川普「復仇成功」奪277票提前當選 正在發表感言

美國選民的支持意向分析：賀錦麗道德分數高，但川普更適合當領導人？

川普拿下第二個關鍵搖擺州喬治亞：247票領先賀錦麗，川普選情比上次更旺

相關新聞

統促黨涉收中國7400萬、犯罪破百人 內政部聲請解散

有媒體報導統促黨幹部涉收中國7400萬元介入台灣選舉，檢察機關依反滲透法起訴。內政部表示，統促黨系統性、組織性為中國在台...

「這縣市」上繳國稅近2900億全國最高 市府盼財劃法考量貢獻

立法財政委員會續審「財政收支劃分法」，在亂鬥中送出委員會，3分鐘宣布散會。新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人均上繳6...

最關鍵的角色...祝賀川普當選 朱立倫曝「盼台美更密切合作」

美國前總統川普將重返白宮，國民黨主席朱立倫今天表示，恭喜川普當選美國第47任總統，也祝賀美國人民再次完成民主選舉。

【重磅快評】掏空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋，被賴政府延攬接掌台灣金聯。行政院長卓榮泰說，這個人事是考量「年輕創意」。拔擢一個來...

財劃法爭議中出委 朱立倫：盼朝野用智慧、耐心協商

立法院朝野今在混戰中將「財政收支劃分法」修正草案送出財政委員會。國民黨主席朱立倫表示，感謝立院黨團努力，未來還是要經過一...

柯文哲市長室有密道？游淑慧：只是送茶水上廁所通道

民眾黨主席柯文哲遭爆在市長室收沈慶京1500萬元，前幕僚張益贍昨政論節目透露，柯文哲市長室有後門跟密道，曾任前市長郝龍斌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。