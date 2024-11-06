最關鍵的角色...祝賀川普當選 朱立倫曝「盼台美更密切合作」

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國前總統川普將重返白宮，國民黨主席朱立倫今天表示，恭喜川普當選美國第47任總統，也祝賀美國人民再次完成民主選舉。

朱立倫今在臉書指出，國民黨長期以來與美國朝野政黨保持密切關係，黨駐美代表處也與美國行政部門、國會、以及各重要智庫建立良好的溝通管道、互信基礎。

朱立倫表示，國民黨希望未來的台美關係更穩健，也相信美國在有經驗的川普領導之下，台美能有更密切的合作關係。美國是世界民主陣營最關鍵的角色，國民黨會繼續秉持「親美友日和陸」的外交政策，在「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」基礎上穩定區域局勢。

朱立倫說，他也委請副主席夏立言和國際部主任黃介正後天啟程到華府訪問，與美國政府、國會、及重要智庫人士會談。尤其對於可能接任新政府要職的重要人士，國民黨一定會取得聯繫管道，傳達台灣多數民意對和平現狀的堅持。