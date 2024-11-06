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財劃法爭議中出委 朱立倫：盼朝野用智慧、耐心協商

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左二）。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）。記者潘俊宏／攝影

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立法院朝野今在混戰中將「財政收支劃分法」修正草案送出財政委員會。國民黨主席朱立倫表示，感謝立院黨團努力，未來還是要經過一段時間的黨團協商，希望朝野一同用智慧、耐心、合作團結的心，為台灣民主紮下更深厚的基礎。

朱立倫今在中常會指出，謝謝在立院黨團總召傅崐萁、財委會召委陳玉珍及所有黨團成員努力之下，為了地方自治與台灣民主能更深化，中央不再集權又集錢，回復地方自治該有的精神。財劃法的推動不只國民黨，更是民進黨、民眾黨一致的願望，甚至是縣市長或未來要擔任縣市長的人都特別關心。

朱立倫表示，從精省之後，25年來大家一直期待能修法，執政當局過去一再表示要積極修法，但每次都因為決心不夠造成延宕。這次國民黨集合各地方綜合意見來推動，今天送出委員會，未來還是要經過一段時間的朝野協商，希望朝野一同用智慧、耐心、用合作團結的心，為台灣民主紮下更深厚的基礎。

朱立倫表示，這段期間，他遇到民進黨想參選縣市長的立委，他們都很期待財劃法修正，但因執政當局的私心，想集權又集錢，完全忘記過去擔任縣市長的主張，也忘了各縣市政府的強烈地呼喊，希望所有錢一手掌握，這絕非全民之福。

朱立倫呼籲，希望立法院黨團大家發揮耐心，未來的協商過程中，用最大的努力把財劃法修好，為台灣地方自治、長治久安一同努力。

國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供

國民黨 朱立倫 財劃法

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