立委考察北檢偵查不公開 台灣社批傷害司法獨立

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

立法院司法及法制委員會召委吳宗憲與民眾黨立委張啓楷等人4日到台北地檢署考察偵查不公開實務作業執行情形。台灣社今天說，這嚴重戕害台灣憲政精神和司法獨立運作原則。

台灣社等本土社團今天發布聲明稿表示，政治人物涉及弊案被羈押偵查在台灣早已稀鬆平常，但是敲鑼打鼓率領大批人馬直接干涉司法系統基層檢廉偵查，公開威脅刪減相關部門預算，卻是史無前例。不僅嚴重侵害行政權、司法權，更是造成台灣憲政的嚴重危機。

聲明稿表示，台灣司法系統需要改革早有共識，但改革應該是透過完善司法審判、法檢人事管理與終身教育等法規制度來落實，這是立委應盡職責，絕對不是吳宗憲、張啓楷這種直接侵入北檢辦公室，宣稱「考察」「偵查不公開」的情況。這種大張旗鼓作秀，捨棄正道反行歪道行徑，嚴重戕害台灣憲政精神和司法獨立運作原則。

本土社團指出，呼籲民眾用冷靜理智的眼光仔細觀察分析各政黨立委表現，唾棄和抵制那些為了政治利益不惜破壞民眾對司法信任的政客，在明年大罷免行動中將他們驅出國會。