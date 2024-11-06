快訊

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

「這縣市」上繳國稅近2900億全國最高 市府盼財劃法考量貢獻

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
停職中的新竹市長高虹安，今年6月27日率領竹市府團隊與多位跨黨派市議員，共同赴立法院拜會民眾黨團及國民黨團，盼爭取公平的財稅分配。圖／新竹市政府提供
停職中的新竹市長高虹安，今年6月27日率領竹市府團隊與多位跨黨派市議員，共同赴立法院拜會民眾黨團及國民黨團，盼爭取公平的財稅分配。圖／新竹市政府提供

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

立法財政委員會續審「財政收支劃分法」，在亂鬥中送出委員會，3分鐘宣布散會。新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人均上繳63萬元為全國第一。新竹市財政處也表示，應合理考量地方的稅收貢獻，保留部分財源給地方政府解決外部成本問題。

停職中的新竹市長高虹安，今年6月27日率領竹市府團隊與多位跨黨派市議員，共同赴立法院拜會民眾黨團及國民黨團，盼爭取公平的財稅分配。當時高虹安指出，新竹市去年上繳國稅將近2900億元，但配回的統籌分配稅款及一般性補助款僅100億元，配回率只有3.5%，全國最低，對新竹市民非常不公平。

高虹安表示，新竹市因科學園區所在，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，竹科從業人數也突破17萬，各項外溢成本包括教育、交通、環保、治安及消防等經費支出龐大，且竹科附近校舍不足及交通壅塞問題，需足夠的財源才能改善公共服務和基礎設施，讓辛苦為國家創造稅收的從業人員有順暢的通勤品質，並提供孩子們優質的教育環境。

高虹安更指出，大新竹輕軌已納入「桃竹苗大矽谷計畫」，總建設經費預估約911.46億元，竹市需分攤約274.3億元，所需經費十分龐大，竹市基礎設施遠遠落後六都，長期對市民非常不公平，呼籲中央正視財劃法分配公平性，合理保障財源分配，適度回饋稅收貢獻高的縣市，解決竹市長期承受竹科外溢成本，卻無充足財源完善基礎建設的困境。

新竹市財政處今天也表示，有關修法調整統籌分配稅款分配方式，應合理考量地方的稅收貢獻，以保留部分財源給地方政府解決外部成本問題，建議將所得返還機制及財政努力指標納入分配項目。

財劃法 高虹安

延伸閱讀

國防部副部長：財劃法修正 應考量國防處境

財劃法3分鐘送委員會 高雄綠營跳腳批「服貿翻版」

財劃法3分鐘出立院委員會 政院盼條文經充分討論

財劃法混亂中完成初審 後續朝野爭點多

相關新聞

統促黨涉收中國7400萬、犯罪破百人 內政部聲請解散

有媒體報導統促黨幹部涉收中國7400萬元介入台灣選舉，檢察機關依反滲透法起訴。內政部表示，統促黨系統性、組織性為中國在台...

「這縣市」上繳國稅近2900億全國最高 市府盼財劃法考量貢獻

立法財政委員會續審「財政收支劃分法」，在亂鬥中送出委員會，3分鐘宣布散會。新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人均上繳6...

最關鍵的角色...祝賀川普當選 朱立倫曝「盼台美更密切合作」

美國前總統川普將重返白宮，國民黨主席朱立倫今天表示，恭喜川普當選美國第47任總統，也祝賀美國人民再次完成民主選舉。

【重磅快評】掏空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋，被賴政府延攬接掌台灣金聯。行政院長卓榮泰說，這個人事是考量「年輕創意」。拔擢一個來...

財劃法爭議中出委 朱立倫：盼朝野用智慧、耐心協商

立法院朝野今在混戰中將「財政收支劃分法」修正草案送出財政委員會。國民黨主席朱立倫表示，感謝立院黨團努力，未來還是要經過一...

柯文哲市長室有密道？游淑慧：只是送茶水上廁所通道

民眾黨主席柯文哲遭爆在市長室收沈慶京1500萬元，前幕僚張益贍昨政論節目透露，柯文哲市長室有後門跟密道，曾任前市長郝龍斌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。