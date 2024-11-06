「這縣市」上繳國稅近2900億全國最高 市府盼財劃法考量貢獻

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立法財政委員會續審「財政收支劃分法」，在亂鬥中送出委員會，3分鐘宣布散會。新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人均上繳63萬元為全國第一。新竹市財政處也表示，應合理考量地方的稅收貢獻，保留部分財源給地方政府解決外部成本問題。

停職中的新竹市長高虹安，今年6月27日率領竹市府團隊與多位跨黨派市議員，共同赴立法院拜會民眾黨團及國民黨團，盼爭取公平的財稅分配。當時高虹安指出，新竹市去年上繳國稅將近2900億元，但配回的統籌分配稅款及一般性補助款僅100億元，配回率只有3.5%，全國最低，對新竹市民非常不公平。

高虹安表示，新竹市因科學園區所在，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，竹科從業人數也突破17萬，各項外溢成本包括教育、交通、環保、治安及消防等經費支出龐大，且竹科附近校舍不足及交通壅塞問題，需足夠的財源才能改善公共服務和基礎設施，讓辛苦為國家創造稅收的從業人員有順暢的通勤品質，並提供孩子們優質的教育環境。

高虹安更指出，大新竹輕軌已納入「桃竹苗大矽谷計畫」，總建設經費預估約911.46億元，竹市需分攤約274.3億元，所需經費十分龐大，竹市基礎設施遠遠落後六都，長期對市民非常不公平，呼籲中央正視財劃法分配公平性，合理保障財源分配，適度回饋稅收貢獻高的縣市，解決竹市長期承受竹科外溢成本，卻無充足財源完善基礎建設的困境。

新竹市財政處今天也表示，有關修法調整統籌分配稅款分配方式，應合理考量地方的稅收貢獻，以保留部分財源給地方政府解決外部成本問題，建議將所得返還機制及財政努力指標納入分配項目。