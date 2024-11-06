財劃法3分鐘送委員會 高雄綠營跳腳批「服貿翻版」

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立法院財政委員會審議財劃法修正案，3分鐘就送出給委員會，高雄綠營批有如「服貿翻版」，嚴厲批評藍白漠視高雄。

財劃法今天快速送委員會，民進黨高雄市立委李昆澤指對高雄有「三大不公」，第一，首都分配3%、獨厚台北市；另67%資源依人口比例分配、不利南北均衡發展；第三，高雄現行分配的金額在6都中居第3，國民黨版變第4。

李昆澤並指，國民黨跳過詢答、逐條且不討論，剝奪其他立委捍衛高雄權益的機會，連特別北上參加會議的高雄市長陳其邁也無法在會中替高雄發聲，國民黨就這樣蠻橫將財劃法版本送出委員會。

立委賴瑞隆則指立法院繼「服貿半分鐘」事件後，再發生「3分珍事件」，留下羞恥紀錄，且依國民黨版財劃法，台北加碼3%，國民黨竟敢沒收討論，無視他提出要求增加產業空汙合理比例的版本。

賴瑞隆表示，本周一確認今天會邀各地方代表來說明，高雄市長陳其邁也親自出席，國民黨在怕什麼？國民黨玩兩面手法，一面宣稱會讓各版本充分討論，身兼政策會執行長的立委柯志恩也說不贊成台北市3%的版本，但卻把國民黨團爭議版本送出，證實國民黨搶權搶錢擋預算。

高雄南方聯合問政連線則聯合發表聲明表達嚴重不滿，指國民黨團版本的統籌分配款，67%依縣市人口計算，首都占3%，等於資源都集中在都會區，城鄉差距問題會更為嚴重；此外高市65歲以上人口比桃園多18萬人，長照、公共醫療、社福等需求都大過中北部，非常不公。

南聯並指，按國民黨版財劃法，高雄市分配金額將變六都第4，負擔較多的高雄拿到的比例反而減少，將不利於地方發展；國民黨不應利用粗暴手段踐踏程序正義。