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統促黨涉收中國7400萬、犯罪破百人 內政部聲請解散

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部指出，統促黨顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。圖／報系資料照
內政部指出，統促黨顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。圖／報系資料照

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有媒體報導統促黨幹部涉收中國7400萬元介入台灣選舉，檢察機關依反滲透法起訴。內政部表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、另查獲統促黨員涉各犯罪高達134人，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。

內政部表示，統促黨所涉犯罪型態廣泛，遍及危害國家安全、社會秩序、妨害選舉、組織暴力、槍砲彈藥等罪，其中違反國家安全法案件5件、反滲透法1件、總統副總統選舉罷免法1件、台灣地區與大陸地區人民關係條例1件，共8案11人。

經統計2010年至2024年間，各警察機關以「治平專案」，查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪，高達134人。內政部指出，顯有危害自由民主憲政秩序情形，

內政部表示，統促黨系統性、組織性犯罪，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，憲法雖保障人民有組織政黨的自由，但政黨的組織及運作應符合民主原則，並以維護自由民主憲政秩序為要旨。依憲法增修條文及政黨法規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主之憲政秩序者為違憲，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散。

內政部 統促黨

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