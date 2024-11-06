快訊

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

國防部副部長：財劃法修正 應考量國防處境

中央社／ 台北6日電

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

民進黨立委沈伯洋今天在立法院質詢指出，財劃法修正草案若依國民黨版本通過，將會影響到約新台幣2900億元的的國防預算。國防部副部長柏鴻輝表示，國防預算象徵台灣自我防衛決心，籲請財劃法修法過程，應該考量國防處境。

立法院財政委員會今天繼續審查財政收支劃分法部分條文修正草案，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在上午9時會議開始後，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，相關條文均未獲修法共識下，全案保留送出委員會，並於9時3分宣布散會。

立法院外交及國防委員會今天則是邀請國安局長蔡明彥、國防部報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

沈伯洋質詢指出，剛剛散會的財政委員會發生很多事情，若財劃法依國民黨的版本通過，國防部最嚴重的狀況會直接少了2900多億元的預算，這2900億元包含作業維持費、軍事採購等都不用了，這個國家也都不用守護，盼柏鴻輝對修法進行表態。

柏鴻輝表示，國防預算象徵防衛自主決心，如果防衛預算刪減，對於台灣在國際上宣示自我防衛決心是不夠的，建議修法要將國防預算列入優先考量，不應該刪減國防預算，每一天中共灰色地帶衝突圍繞台灣周邊，是非常嚴峻挑戰，若現在國防預算規模都略顯不足情況下，還要刪減，國軍如何應對中共對台灰色地帶襲擾和衝突，全體民眾都要考量國防預算不能刪減。

柏鴻輝說明，若要展現自我防衛決心，台灣的國防預算要逐年成長，且在中共對台灣強大壓力情況下，台灣也要對中共展現自我防衛決心、Deterrence（威懾）與戰力的表現，因此在所以財劃法修法過程中，應該要考量國防處境，也希望能夠確保國防預算。

沈伯洋表示，也希望能讓官兵知道目前財劃法修法所遭遇的狀況，官兵都還不了解這件事情若發生，國防預算首當其衝，作業維持費和軍事投資的預算可能一毛不剩，對國防運作是非常嚴重的打擊。

修法 國防預算 財劃法

延伸閱讀

藍白甲動占領主席台 財劃法迅速過初審

朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

立院財委會挑燈夜戰 爆發肢體衝突 召委陳玉珍電梯受困

台積電晶片白手套事件後 華為等公司將列我實體清單？經濟部說話了

相關新聞

統促黨涉收中國7400萬、犯罪破百人 內政部聲請解散

有媒體報導統促黨幹部涉收中國7400萬元介入台灣選舉，檢察機關依反滲透法起訴。內政部表示，統促黨系統性、組織性為中國在台...

「這縣市」上繳國稅近2900億全國最高 市府盼財劃法考量貢獻

立法財政委員會續審「財政收支劃分法」，在亂鬥中送出委員會，3分鐘宣布散會。新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人均上繳6...

最關鍵的角色...祝賀川普當選 朱立倫曝「盼台美更密切合作」

美國前總統川普將重返白宮，國民黨主席朱立倫今天表示，恭喜川普當選美國第47任總統，也祝賀美國人民再次完成民主選舉。

【重磅快評】掏空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋，被賴政府延攬接掌台灣金聯。行政院長卓榮泰說，這個人事是考量「年輕創意」。拔擢一個來...

財劃法爭議中出委 朱立倫：盼朝野用智慧、耐心協商

立法院朝野今在混戰中將「財政收支劃分法」修正草案送出財政委員會。國民黨主席朱立倫表示，感謝立院黨團努力，未來還是要經過一...

柯文哲市長室有密道？游淑慧：只是送茶水上廁所通道

民眾黨主席柯文哲遭爆在市長室收沈慶京1500萬元，前幕僚張益贍昨政論節目透露，柯文哲市長室有後門跟密道，曾任前市長郝龍斌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。