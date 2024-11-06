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政院：統籌款公平性各界看法差異大 應充分討論
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立法院財政委員會國民黨召委陳玉珍，今早只花三分鐘就讓修法草案完成初審程序。行政院發言人李慧芝表示，對於統籌分配稅款的分配公平性，各界仍有不同看法，且差異極大，對於尚需尋求各界共識的法規草案，行政院立場始終一致，盼相關條文都能經過充分討論。
李慧芝表示，行政院長卓榮泰日前已說明，近年來統籌分配稅款隨著稅收成長，金額也有所成長，加上一般性補助款和計畫型補助，自2014年至今，增幅達85％，像是2023年、2024年中央都釋出逾8000億元，大幅改善地方財政狀況。
李慧芝表示，明年度包括統籌、一般性補助款及計畫型補助，分配地方達到1兆151億元，行政院會在現行制度下，確保各項重大建設穩步推進，持續提升民眾生活福祉，也期盼各界理性溝通、審慎討論，以確保國家重要政策與地方建設持續推動。
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