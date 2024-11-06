財劃法修法衝突 綠委指控藍委助理介入議事攻防

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立法院財政委員會今天續審財政收支劃分法部分條文修正草案，最後以肢體衝突收場。民進黨立法院黨團會後舉行記者會，強烈譴責國民黨立委為了護航財劃法通過，除霸占主席台，還動用國民黨立委助理介入議事攻防，公然對民進黨立委施暴。

立院財政委員會今天審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出甲動，過程中藍綠立委爆發多次肢體衝突，一路從會議室內延伸到會議室外，在陳玉珍宣布散會後，多位民進黨立委擋住電梯口，不讓陳離開，但在多位國民黨立委戒護下，改走樓梯離開。

民進黨團於會後舉行記者會，公布影片及手機截圖畫面，指控國民黨團辦公室主任江桂芳攻擊民進黨立委張雅琳，及一位疑似國民黨立委徐巧芯助理，名為「謝克洋」人士，介入議事衝突，並拍打多位民進黨立委。

黨團幹事長吳思瑤表示，立法院在第9屆立委審查前瞻基礎建設計畫預算案時，就曾發生國民黨立委助理混在議事攻防現場，對民進黨立委丟水球，還大打出手。立院事後修內規，嚴禁立委助理介入第一線議事攻防，這是立委助理應有的本分跟界線，非常遺憾國民黨立委為了護航財劃法通過，不只霸占主席台，還動用立委助理對民進黨立委大打出手，搶奪立委東西。

針對國民黨立委陳玉珍指控遭民進黨立委壓桌勒脖，牙齒都被打斷，黨團書記長蔡易餘說，陳玉珍不要再騙人了，沒人看得下去3分鐘讓財劃法通過，現在想藉此博取同情，製造自己是受害者，陳玉珍今天開會全程戴口罩，也沒有任何畫面顯示出民進黨立委碰到陳玉珍的臉，若有把畫面公布出來。

吳思瑤也說，陳玉珍今天像公主般被國民黨立委保護、呵護，誰打斷陳玉珍的牙齒，應提出證據。

民進黨立委鍾佳濱指出，今天的衝突場面，他看到有一位人士肆無忌帶跨在、壓在立委身上，當他趨前詢問對方身分，對方拒答並回嗆「你不用管，我在拍我老闆」，他向對方示意拍照存證，該人隨即拍掉他的手機。他並公布在網路搜尋的照片，比對現場拍的照片，盼外界協尋找出該人的真實身份，並譴責立法院秘書處，應還給立委問政的空間。

張雅琳表示，她當時在電梯口用身體擋住按鍵，不讓陳玉珍離開，江桂芳要她走開，並動手將她推開，直到同黨立委林楚茵回罵後才離開，「國民黨助理可以這麼無法無天嗎？」國民黨無法用嘴巴講道理，非要用拳頭搶奪權利及法案嗎。

此外，同黨的立委陳培瑜指控國民黨立委顏寬恒從後方勒住她，另一位同黨立委賴惠員則指控被推倒在地，遭國民黨立委踹頭，蔡易餘說自己被國民黨立委徐巧芯扯掉西裝鈕扣。

謝克洋在臉書發布影片指出，民進黨先指控他打人，鍾佳濱拿著手機要拍他，他不給鍾佳濱拍，結果鍾佳濱自己手抖手機拿不動掉在地上，就開始說他打手機。他說，「鍾佳濱你拿不出我打人的影片，我拿出影片打臉你，我還在等你的影片，趕快拿出來，你拿出來我可以加薪」。