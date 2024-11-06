藍委爆向軍方索資遭廠商「找上門」 國防部允諾調查

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國民黨立委徐巧芯今天在立法院質詢指出，向國防部軍備局索取得標廠商資料，竟被廠商得知後「找上門」，欲強行到國會辦公室談此事，質疑軍備局有人洩漏資訊。國防部副部長柏鴻輝允諾，將會送政風調查。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、國防部報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

徐巧芯質詢時指出，海軍「下湖東營區」新建統包工程案總經費9億多元，收到民眾檢舉得標廠商元順營造有多項違失，包含雇用非法移工多次被罰，今年10月驗收共有258項缺失，按照契約要在11月11日完成，詢問軍備局長林文祥中將是否有掌握改善進度。

林文祥指出，目前驗收後缺失改善進度，軍備局工程營產中心都會督管，若無改進就是按日計罰千分之一的工程款，依合約執行。

徐巧芯指出，根據消息來源，元順營造老闆是曹來發，為前民進黨立委曹來旺胞弟，其子為曹俊傑，當她向國防部軍備局索取相關資料後，有位自稱曹俊傑的人，昨天向立法院中興大樓櫃檯謊稱與她辦公室有約，欲強行上樓要與她「談這個事情」。

徐巧芯表示，她都還沒有質詢，代表軍備局內部有問題，向廠商透露她索取資料，讓元順營造得知，欺騙立法院中興大樓櫃檯的人，一查才知道此人就是這家廠商的關係人，她質疑如果真的見到面，是不是又被誣賴與廠商見面，「這樣的廠商還可以信任嗎」，若質詢軍工產業等議題，立委會不會有人身安全問題，徐巧芯關切此事是否能送政風單位調查。

柏鴻輝表示，「此風不可長」，所有督導過程公開透明，對於徐巧芯所說的事情他會去瞭解，為什麼廠商會找到徐巧芯，國防部也會內部檢討，防範這種事情再發生，並允諾將此案送政風調查。