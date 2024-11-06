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關切美國大選結果 朱立倫後天派員赴華府訪問

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國總統大選正在進行投開票作業。國民黨主席朱立倫今天表示，對大選結果表達祝福，也會持續與美兩黨保持密切合作關係。同時宣布，副主席夏立言與國際部主任黃介正後天將赴華府訪問。

朱立倫今天在中常會指出，國民黨長期以來與美國朝野政黨都保持密切關係，尤其駐美代表處與所有民意代表長期都與民主黨與共和黨保持密切關係，國民黨對於此次大選結果一方面表達祝福，也希望未來台美關係更穩健密切。

朱立倫說，不管最後選舉結果，國民黨都會持續跟兩黨保持密切合作關係，畢竟在民主陣營當中，美國還是最關鍵的角色。他也提到，夏立言與黃介正後天將前往華府訪問，與美國相關政府、國會及智庫等重要人士會談，尤其對即將可能接任的未來新政府重要人士也予以接觸，希望保持國民黨與美國密切合作關係與聯繫。

國民黨 朱立倫 美國

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