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立陶宛總統：與中國恢復外交不改對台經貿關係

中央社／ 6日專電

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立陶宛10月27日結束國會大選，新政府對中國、台灣關係成為焦點。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示支持立陶宛與中國恢復外交關係，但強調這不代表立陶宛須放棄對台灣經貿關係。

立陶宛今年大選，反對派社會民主黨（SocialDemocratic Party）在141名議員組成的國會中，贏得52席勝出，成為國會最大黨。

帶領社民黨勝選的黨主席布林克維修特（VilijaBlinkeviciute）在競選期間承諾將出任總理，並表示不會改變駐立陶宛台灣代表處的名稱。勝選後卻宣布因年齡與健康因素，不接任總理職位，並改推薦副主席帕魯克斯（Gintautas Paluckas）為下任總理候選人，引起眾多支持者不滿。

帕魯克斯日前以立陶宛準總理身分接受媒體訪問，表示即將上任的政府將尋求與中國全面恢復正常外交關係，並稱立陶宛允許台灣開設以台灣為名稱的代表處為外交錯誤，引發議論。

外交部歐洲司長黃鈞耀5日在例行記者會表示，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方政府的共識，也是經過審慎協商後所決定。

立陶宛總統瑙塞達5日透過通訊小組，向艾塔新聞社（ELTA）發表書面評論，指中國和立陶宛關係應建立在互信原則和國際義務的基礎上。他支持立陶宛與中國實現外交關係正常化，但認為利益必須是互相的。

瑙塞達也強調，與中國保持關係，並不代表立陶宛應該放棄與台灣的經貿關係。

這篇評論指出，立陶宛希望中國作為聯合國安全理事會成員，不該支持俄羅斯侵略烏克蘭，而應為制止這場戰爭做出貢獻。

中國於2021年8月召回駐立陶宛大使，以抗議立陶宛同意台灣以「台灣」之名設立代表處。在代表處正式成立後，中國稱立陶宛違反「一中原則」，將與立陶宛的外交關係降為代辦級，大使館改名為代辦處。

台灣代表處 大選 立陶宛

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