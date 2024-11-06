快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

野保團體10日遊行 籲精進遊蕩犬貓管理等3訴求

中央社／ 台北6日電

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

野保團體為野生動物而走行動聯盟預計10日舉辦遊行，提出精進遊蕩犬貓管理與減量等3大訴求。農業部動保司分析，關鍵是地方政府的執行量能有限。林業署說，農業部已協助增加收容空間。

為野生動物而走行動聯盟發布資訊，預計10日舉辦「2024第二屆為野生動物而走」遊行活動，將提出3點訴求。

這些訴求包含一、「精進遊蕩犬貓管理與減量」，呼籲釐清飼主定義，落實野外調查，重新評估TNR策略，保護區犬貓禁餵及移置等。二、 「強化生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴大範圍」，主張生態熱區要無犬，熱區禁餵要實質。 三、「提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例」，盼犬貓案例列課綱，動保教材應全面。

農業部動保司副司長陳中興告訴中央社記者，為了保育石虎，由農業部林業署、生多所在苗栗、南投、台中共9鄉鎮區劃設熱區，去年10月起執行移置遊蕩犬計畫，包含進行家訪，讓飼主做犬隻登記、絕育；居民不可放養犬隻，必須歸戶、絕育、登記，找不到飼主先捕捉、移置；野生犬隻也是捕捉後移置。

他指出，熱區不是法定名詞，目前有人犬衝突熱區、野生動物熱區，並跟地方政府一起宣導禁止餵食，若餵食會污染環境，地方政府可依據廢清法開罰；而農業部的立場是反對餵食所有動物，包含野生動物與流浪動物，因為會引起聚集；至於保護區則有相關法規依據，可能由內政部或地方政府公告禁止餵食。

至於犬貓列入外來入侵種，陳中興說，犬貓應該不是外來入侵種，所以尚難以回應；現在的關鍵問題是地方政府的執行量能有限，例如也是生態熱區之一的苗栗縣，因範圍大，執行遊蕩犬管制進展受影響；又為了提高執行績效而舉辦的「113年度改善生態熱區遊蕩犬問題方案徵件獎勵活動」，最新進度為收到2件，正要處理中。

另外，林業及自然保育署署長林華慶說，農業部已經協助熱區所在地的縣市政府增加安置遊蕩犬的空間；遊蕩犬貓可能傷及野生動物的議題已受社會關注，也有人激烈主張立即撲殺，但並不能因此單一措施解決問題，需要同時執行源頭管理，以系統性方式多方著力，各團體之間需達成共識，才能解決問題。

流浪動物 課綱 農業部

延伸閱讀

台南騎士突見犬隻竄出閃避不及傷重不治 飼主過失致死判6月

被颱風康芮從海洋吹進埔里 大水薙鳥困校園獲救

籲避免放養、餵養遊蕩犬貓…金門野保協會：讓野生動物有生存機會

新北犬貓絕育補助 動保處提醒：11月底截止

相關新聞

柯文哲市長室有密道？游淑慧：只是送茶水上廁所通道

民眾黨主席柯文哲遭爆在市長室收沈慶京1500萬元，前幕僚張益贍昨政論節目透露，柯文哲市長室有後門跟密道，曾任前市長郝龍斌...

衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

「財政收支劃分法」修法草案今在朝野口角和肢體衝突當中，送出立法院財政委員會。國民黨立法院黨團舉行記者會，國民黨立委陳玉珍...

陳其邁北上爭財劃法分配 沒機會發言怨「被騙了」

立法院財政委員會今天排審「財政收支劃分法」，高雄市長陳其邁北上卻無機發言，會後他接受聯訪直言，「今天到了才知道被騙」，他...

【重磅快評】淘空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋，被賴政府延攬接掌台灣金聯。行政院長卓榮泰說，這個人事是考量「年輕創意」。拔擢一個來...

即時短評／台中打詐記者會走鐘 數據不一留「螺絲鬆了」話柄

台中市警局今大陣仗由市警局長李文章，率領轄內15個分局長、刑大大隊長等單位主管，舉辦打詐資料分析的記者會，除由李當面說明...

新北統籌分配款人均1.4萬 侯友宜嘆非常不公

立院財政委員連日審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委爆發多次肢體衝突。新北市長侯友宜今早主持市政會議，提到財源部分對新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。