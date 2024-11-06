野保團體10日遊行 籲精進遊蕩犬貓管理等3訴求

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野保團體為野生動物而走行動聯盟預計10日舉辦遊行，提出精進遊蕩犬貓管理與減量等3大訴求。農業部動保司分析，關鍵是地方政府的執行量能有限。林業署說，農業部已協助增加收容空間。

為野生動物而走行動聯盟發布資訊，預計10日舉辦「2024第二屆為野生動物而走」遊行活動，將提出3點訴求。

這些訴求包含一、「精進遊蕩犬貓管理與減量」，呼籲釐清飼主定義，落實野外調查，重新評估TNR策略，保護區犬貓禁餵及移置等。二、 「強化生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴大範圍」，主張生態熱區要無犬，熱區禁餵要實質。 三、「提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例」，盼犬貓案例列課綱，動保教材應全面。

農業部動保司副司長陳中興告訴中央社記者，為了保育石虎，由農業部林業署、生多所在苗栗、南投、台中共9鄉鎮區劃設熱區，去年10月起執行移置遊蕩犬計畫，包含進行家訪，讓飼主做犬隻登記、絕育；居民不可放養犬隻，必須歸戶、絕育、登記，找不到飼主先捕捉、移置；野生犬隻也是捕捉後移置。

他指出，熱區不是法定名詞，目前有人犬衝突熱區、野生動物熱區，並跟地方政府一起宣導禁止餵食，若餵食會污染環境，地方政府可依據廢清法開罰；而農業部的立場是反對餵食所有動物，包含野生動物與流浪動物，因為會引起聚集；至於保護區則有相關法規依據，可能由內政部或地方政府公告禁止餵食。

至於犬貓列入外來入侵種，陳中興說，犬貓應該不是外來入侵種，所以尚難以回應；現在的關鍵問題是地方政府的執行量能有限，例如也是生態熱區之一的苗栗縣，因範圍大，執行遊蕩犬管制進展受影響；又為了提高執行績效而舉辦的「113年度改善生態熱區遊蕩犬問題方案徵件獎勵活動」，最新進度為收到2件，正要處理中。

另外，林業及自然保育署署長林華慶說，農業部已經協助熱區所在地的縣市政府增加安置遊蕩犬的空間；遊蕩犬貓可能傷及野生動物的議題已受社會關注，也有人激烈主張立即撲殺，但並不能因此單一措施解決問題，需要同時執行源頭管理，以系統性方式多方著力，各團體之間需達成共識，才能解決問題。