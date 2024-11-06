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外交部政次：台灣若失護國神山 美國利益定也遭重損

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部政次吳志中今在Yahoo TV「齊有此理」受訪。圖／Yahoo TV提供
外交部政次吳志中今在Yahoo TV「齊有此理」受訪。圖／Yahoo TV提供

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美國總統大選牽動全球局勢，外交部政次吳志中今在Yahoo TV「齊有此理」受訪表示，台灣的自由民主一定是美國等民主國家的重大利益，每掉一個民主國家都是民主陣營的損失，台灣如果失掉護國神山與半導體，美國利益一定也遭到重大損失。

對於美國總統候選人川普說「台灣偷走美國的晶片生意」，吳志中說，美國的確有內部經濟問題，這是所有選舉都會看到的事情，現在並不是那麼擔心。攤開到桌上，一個健康、民主、自由、擁有台積電、獨立自主的台灣，是否符合美國利益？其餘都是選舉語言。

此外，吳志中日前與外媒交流，美國「國會山莊報」報導指吳志中稱台灣對美國大選「非常憂心（worried）」。外交部澄清，吳志中當時說「台灣與各國一樣關切（concerned）美國總統大選」，用詞是關切而非憂心。

吳志中指出，當天是餐敘閒聊，有19個國家記者在場，問及美選議題，他是說「歐洲國家更擔心」。身為外交部政次，他知道問題的敏感性，「美國是台灣最重要的盟邦，我們沒有必要站台。」美國總統很快就會選出來，台灣希望和勝利者一起合作，共同維護印太地區和平。

他說，自己不是外交部長、也不是總統，「一個外交部次長講話其實沒那麼重要」，更何況是在閒聊，縱然反應是以「不對」的報導出發，但一個次長講的話都會引起美國反應，也代表台灣的重要性，每天都在增進，因此他是樂觀看待此事。

對於在野黨質疑政府「押寶」外交政策，吳志中說，每個政黨一定都要批評執政黨，但他認為，現在的外交團隊終究是專業的，過去8年外交有成效，讓台灣形象不斷往上，是專業在處理外交關係，沒有什麼押寶。

吳志中 外交部 美國大選

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