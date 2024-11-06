快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

綠：財劃法3分鐘出委員會 與服貿一樣粗暴黑箱

中央社／ 台北6日電

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

民進黨發言人吳崢今天說，藍白將財劃法3分鐘送出委員會，與民眾黨立委黃國昌當年痛批國民黨立委張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，一樣粗暴、黑箱。按照國民黨版本，明年中央政府要多分配新台幣6612億元給地方政府，作何用途，卻隻字不提，不符合財政紀律。

民進黨召開「昨天擋預算，今天搶預算，藍白強推財劃法」記者會。

吳崢表示，立法院財政委員會邀請全國22縣市首長及財政官員出席，針對統籌分配款變化發表意見，沒想到委員會召委陳玉珍、國民黨、民眾黨聯手，僅花3分鐘散會，粗暴將財劃法送出委員會，沒有任何討論、沒有逐條審查、沒有讓各縣市發表不同意見，「沒有討論、沒有民主」再次上演，藍白架空審議，墮落至極。

吳崢說，黃國昌與國民黨聯手架空委員會，躲在主席台後笑嘻嘻開直播，黃國昌口中的委員會中心主義，變成「委員會直播中心主義」。藍白將財劃法3分鐘送出委員會，與當年黃國昌痛批的張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，一模一樣的粗暴、黑箱、程序不正義。

吳崢表示，財劃法修法影響統籌分配款比例，各縣市對分配比例有不同意見，因此早在馬英九政府時期就無法修法通過。

他說，民進黨政府透過持續挹注地方財源來給予地方支持，從2015年馬政府時期給予地方政府補助共5506億元，到了賴清德政府2025年的總預算，數字達到1兆151億元，成長2倍之多。從蔡英文政府到賴政府都持續給予地方支持，補助年年成長。

吳崢說，民進黨政府持續擴大財政支持，國民黨縣市首長享受到民進黨政府支持成果，甚至將減債拿來發新聞稿大肆宣傳。

吳崢表示，藍白修法只談中央要拿多少錢給地方政府，只談垂直分配，卻對水平分配、也就是全國各地22個縣市政府六都及非六都縣市要怎麼分配，不做任何細緻討論。

他說，按國民黨版本，明年中央政府要多分配6612億元給地方政府，這6000多億要作何用途隻字不提，不符合財政紀律。國民黨從中央多搬走6000億元，中央的擴大租金補貼、癌症新藥研發基金、青年海外圓夢基金、社宅新建都會受影響，財源上無以為繼，與民眾相關的福利計畫將沒辦法持續進行，國民黨修法是極度不負責任。

吳崢說，財政委員會邀請全國各縣市出席發言，高雄市長陳其邁等人都赴立法院，結果全部被國民黨沒收。日前國民黨立委柯志恩才表示，財劃法對高雄不公，今天卻一起搞黑箱，根本沒有站在高雄立場。

吳崢 國民黨 財劃法

延伸閱讀

民進黨批一手搶錢一手封殺 促藍白速審總預算

民進黨：藍白粗暴強推財劃法 毀憲亂政再一回

藍白合拚財劃法 黃國昌向陳玉珍捎上「這句話」

媒體指柯文哲市長室收賄 黃國昌：快起訴還等什麼

相關新聞

柯文哲市長室有密道？游淑慧：只是送茶水上廁所通道

民眾黨主席柯文哲遭爆在市長室收沈慶京1500萬元，前幕僚張益贍昨政論節目透露，柯文哲市長室有後門跟密道，曾任前市長郝龍斌...

衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

「財政收支劃分法」修法草案今在朝野口角和肢體衝突當中，送出立法院財政委員會。國民黨立法院黨團舉行記者會，國民黨立委陳玉珍...

陳其邁北上爭財劃法分配 沒機會發言怨「被騙了」

立法院財政委員會今天排審「財政收支劃分法」，高雄市長陳其邁北上卻無機發言，會後他接受聯訪直言，「今天到了才知道被騙」，他...

【重磅快評】淘空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

曾替總統府秘書長潘孟安賣檸檬的呂政璋，被賴政府延攬接掌台灣金聯。行政院長卓榮泰說，這個人事是考量「年輕創意」。拔擢一個來...

即時短評／台中打詐記者會走鐘 數據不一留「螺絲鬆了」話柄

台中市警局今大陣仗由市警局長李文章，率領轄內15個分局長、刑大大隊長等單位主管，舉辦打詐資料分析的記者會，除由李當面說明...

新北統籌分配款人均1.4萬 侯友宜嘆非常不公

立院財政委員連日審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委爆發多次肢體衝突。新北市長侯友宜今早主持市政會議，提到財源部分對新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。