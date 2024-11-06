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陳菊：國土計畫法實施 行政單位應整合內部意見

中央社／ 台北6日電

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監察院陳菊4日率監委巡察內政部。有監委在座談會中表示，國土規劃缺乏整合及上位指導原則；陳菊指出，國土計畫法的實施，行政院暨各有關部會，應整合內部意見，才能對外一致說明。

監察院今天透過新聞稿表示，陳菊、監察院副院長李鴻鈞、內政及族群委員會召集人張菊芳及監察委員等17人，4日巡察內政部，聽取簡報並舉行座談，瞭解重要業務執行情形。

張菊芳致詞時指出，內政部工作繁重，內政部長劉世芳帶領內政部人員執行各項例行性業務，也陸續推動多項重要措施，包括全面提升新住民照顧服務、擴大全民防災量能、落實居住正義、提升全社會防衛韌性、完善宗教法制等。

座談會中，陳菊特別提到，自辦市地重劃相關法令有待修正，以杜絕不當利益。另外，陳菊指出，國土計畫法的實施，行政院暨各有關部會，應整合內部意見，才能對外一致說明。

監委則關注老舊公寓昇降梯安檢應設立國家標準、國家公園淨灘碳排及保育方式應跟上潮流、台灣族群基本人口統計資料缺乏應檢討、未辦繼承土地是否應收歸國有，或改為地方政府所有，以加速清理、各地方政府都市計畫委員會審議權限修正檢討等議題。

另有監委指出，應加速清查防災避難設施及處所、全面盤點公有眷舍並加以利用、國土規劃缺乏整合及上位指導原則、都更及危老應加速修法並增加誘因、檢討鄉鎮實施地方自治衍生的貪瀆問題、打詐儀表板應動態公布詐欺案件數、財損、成功攔阻金額、處理時間等議題。

監察院說，座談會中，由劉世芳及相關主管逐一說明相關議題；李鴻鈞表示，對內政部長期以來的努力與呈現的成果，要表達肯定。

內政部 監察院 陳菊

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