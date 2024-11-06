朝野立委關注少子化 呼籲政府速推早產兒政策

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國民黨立委李彥秀、陳菁徽、民進黨立委蘇巧慧、黃秀芳及民眾黨立委陳昭姿等人，今天與早產兒基金會共同召開記者會，呼籲政府加速落實早產兒完善醫療給付及育兒津貼補助政策。

財團法人台灣早產兒基金會今天在立法院舉辦「守護早產兒 再邁進一步」記者會，邀請國民黨立委李彥秀、陳菁徽、廖先翔、羅廷瑋、民進黨立委蘇巧慧、黃秀芳、林月琴及民眾黨立委陳昭姿等朝野立委，共同呼籲政府加速推動早產兒相關政策，盼在中央生育補助政策中，針對早產兒加速研議給予補助津貼，並將新生兒健康品質納入少子化國家計畫中。

早產兒基金會董事長張瑞幸表示，台灣早產兒的出生率逐年攀升，根據國民健康署的統計，2023年新生兒總數為13萬5614人，其中有10.87%為早產兒。這代表每9至10位新生兒中就有1位是早產兒，這些家庭面臨的挑戰不僅限於醫療需求，還包括長期的身心發展及社會支持等問題。

黃秀芳指出，今年國衛院、健保署等單位已多次召開會議，研討將部分自費藥品納入健保給付範圍，以減輕早產兒家庭的經濟壓力。尤其針對視網膜病變、貧血等問題，已初步規劃相關藥物納入健保給付，希望能加速給付進度。

蘇巧慧表示，呼籲政府應積極協助早產兒家庭，每個孩子的健康都是國家資產，她和黃秀芳也主動發文給衛福部，希望可以加速辦理相關政策。

陳菁徽指出，雖然台灣的出生率持續下降，但早產兒的比例卻逆勢上升。早產兒及其家庭在醫療層面面臨挑戰，經濟負荷也相當沉重。

廖先翔表示，他是早產兒的爸爸，深深體會照顧早產兒比足月兒花費更昂貴。早產兒很多營養補充品和藥品醫材都需自費，希望孩子健康成長，營養補充品是很關鍵的幫助，盼政府給予早產兒家庭相關照護津貼能落實。

陳昭姿指出，在健康政策上預防勝於治療，治療早期優於晚期，如果能在早產兒出生6個月內給予足夠的醫療和營養支持，對嬰兒的健康品質提升提供最好的幫助，可以降低早產帶來的併發症和疾病風險。少子化的時代，希望政府可以盡力協助新生兒在醫療方面的需求被滿足。