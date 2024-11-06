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立院初審通過法院組織法 各地方檢察署得置檢察官助理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天初審通過「法院組織法」條文修正草案，增訂地方檢察署得置檢察官助理，圖為宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
立法院司法及法制委員會今天初審通過「法院組織法」條文修正草案，增訂地方檢察署得置檢察官助理，圖為宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

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立法院司法及法制委員會今天初審通過「法院組織法」條文修正草案，增訂地方檢察署得置檢察官助理，依照相關法令聘用或約用各種專業人員充任，同時修正各級法院遴選進用法官助理規定，從現行的聘用增加約用方式，促使進用管道多元化，且運用保有適當彈性。

立法院司法及法制委員會今天併案審查司法院、行政院函請審議法院組織法部分條文修正草案，民眾黨立法院黨團、國民黨立委翁曉玲、民進黨立委劉建國等人也提出相關修法版本。

司法院在書面報告指出，為使法官助理進用管道多元化，運用保有適當彈性，並且因應各地方檢察署襄助內部性事務的人力需求，因此擬具法官組織法部分條文及附表修正草案，修法重點包括各級法院遴選進用法官助理的規定，還有地方檢察署增設檢察官助理。

法務部說明，本次修法重點包括檢察官助理法制化；明定地方檢察署得置檢察官助理；檢察官助理進用方式包含聘用或約用；檢察官助理具有律師執業資格者，進用期間年資可計入律師執業年資等。

經過在場立委討論，多數條文按照司法院、行政院提案通過。初審條文明定，地方法院、高等法院、最高法院在必要時，得置法官助理，依照相關法令聘用或約用各種專業人員充任；法官助理承法官之命，辦理案件程序的審查、法律問題分析及資料蒐集等事務。

初審通過條文也增訂，地方檢察署得置檢察官助理，依照相關法令聘用或約用各種專業人員充任；檢察官助理承檢察官之命，辦理案件程序的審查、法律問題分析及資料蒐集等事務。

根據初審條文，具有律師執業資格者，依照規定充任檢察官助理期間，計入其律師執業年資；檢察官助理的遴用、訓練、業務、管理及考核等相關事項辦法，則由法務部定之。

另外，現行法院組織法第67條條文規定，地方檢察署及檢察分署設觀護人室，置觀護人、臨床心理師及佐理員，經過朝野立委討論，通過國民黨立委吳宗憲所提再修正動議，條文內容改為「臨床心理師或諮商心理師」。

本次會議也通過附帶決議，司法院、法務部應分別依照法院組織法相關授權規定，法官助理應就聘用優先於約用，約用人數不得超過聘用之一定比例，並且制定相關業務管理、保密與考核規定。

司法院 律師 檢察官

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