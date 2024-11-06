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共和黨完全執政可能性高 趙怡翔：台灣須展現堅強一面

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
美國總統大選持續開票中，共和黨總統候選人川普領先民主黨候選人賀錦麗，趙怡翔認為，共和黨全面執政可能性頗高。美聯社
美國總統大選持續開票中，共和黨總統候選人川普領先民主黨候選人賀錦麗，趙怡翔認為，共和黨全面執政可能性頗高。美聯社

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美國總統大選持續開票中，共和黨總統候選人川普領先民主黨候選人賀錦麗，曾代表民進黨派駐美國的北市議員趙怡翔也直言，共和黨全面執政可能性頗高，且川普當選後未來不得再連任，相關政策將更加強勢，台灣必須展現堅強一面，符合美國利益。

趙怡翔表示，美國大選來到尾聲從計票趨勢來看，川普不但贏面極大，也可能首度贏得全國普選票，且共和黨在參、眾議院皆形成領先趨勢，未來共和黨全面執政的可能性頗高。

趙怡翔說，美國民調在2016、2020年失準，顯然今年也不意外，川普支持群眾的熱情未被反應在其中，但依據美國憲法，川普不得再次連任，因此若當選，未來四年勢必會積極貫徹對關稅、經濟、能源及外交的主張，這都是台灣必須面對的挑戰，以及掌握的機會。

趙怡翔認為，美國變得更加偉大，勢必對台灣有利，呼籲國人也要讓美國朋友清楚，台灣變得更加堅強，也當符合美國利益。

川普 美國大選 趙怡翔

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