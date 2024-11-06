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即時短評／台中打詐記者會走鐘 數據不一留「螺絲鬆了」話柄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局長李文章今天與分局主官、市刑大隊長辦詐情記者會，高聲振臂疾呼。圖／台中市警局提供
台中市警局長李文章今天與分局主官、市刑大隊長辦詐情記者會，高聲振臂疾呼。圖／台中市警局提供

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台中市警局今大陣仗由市警局長李文章，率領轄內15個分局長、刑大大隊長等單位主管，舉辦打詐資料分析的記者會，除由李當面說明詐騙數字外，李與單位主官還鏡頭前，舉臂疾呼「守護台中」，但市警局長提供的數據，卻與市警局發布給媒體的數字「兜不攏」，事後才要求媒體更正，冰冷的詐欺概況數字記者會，不只讓市民無感，還留下市警局「螺絲鬆了」的印象，徒留話柄。

警政署在上月底決議，各縣市警局長需召開「詐情分析記者會」，台中市警局長李文章率六都之先，今天大動作舉辦記者會，還找來市刑大大隊長、各分局局長一字排開，高聲振臂疾呼「打擊詐騙、守護台中」的口號，李親自主持記者會，向外界說明，台中市今年1月至10月的詐騙案件概況。

台中市警局對此次記者會十分重視，公關室提前聯絡媒體，希望能獲得廣泛報導，然而今早市警局提供的新聞資料數據，即與市警局長李文章在記者會上公布的數據有所落差，新聞稿的台中市平均每小時詐騙案有3.45件，局長公布的卻有3.48件，另外每案件平均財損，新聞稿是167萬元，局長卻公布為176萬元，數字兜不攏，事後市警局再要求媒體以「局長版本」做修正。

台中市長盧秀燕曾多次對外界提到，台中市治安不俗，過去已連續兩年獲得治安評比第一，不過治安要讓市民有感，恐怕不能僅靠單純的冰冷數字公布、科室主管排排站、喊口號這麼簡單，詐騙案件、財損屢創新高，僅要透過冰冷的數字分析，即時提醒市民「不要被詐騙」，似有緣木求魚之感，加上大陣仗辦理的記者會，發布給媒體的正式新聞稿數據，還與局長公布版本不同，實在掉漆。

記者會 詐騙

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