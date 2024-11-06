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財劃法送出財委會 盧秀燕：盼地方團結恢復凍省前比例
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立法財政委員會續審「財政收支劃分法」，在亂鬥中送出委員會，3分鐘宣布散會。台中市長盧秀燕說，希望各縣市政府不要爭執，地方團結要求恢復中央凍省前的比例。
國民黨立委今天一早6時就甲級動員，9時開會時間到，陳玉珍進入逐條審查，綠委聲嘶力竭喊有異議，在亂鬥中完成逐條審查。
台中市長盧秀燕說，希望各縣市政府不要爭執，地方團結要求恢復中央凍省前的比例，雖然不會每個縣市都滿意，但大家都會增加，所以要力促財劃法通過。
在野黨財劃法修正方向是調整中央與地方的稅收比，原則是從7比3調回凍省前的6比4，如此一來，地方政府1年約可共增2000億到2700億元不等的收入。
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