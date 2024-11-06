民進黨批一手搶錢一手封殺 促藍白速審總預算

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中央政府總預算卡關，民進黨今天說，新竹市受影響金額高達新台幣19.6億元，呼籲藍白立委不要為了個人政治聲量，拿大新竹的未來當作政治籌碼，應回歸理性，通過總預算，以實際行動造福地方發展。

民進黨發言人吳崢、新竹市議員施乃如、曾資程、劉彥伶、新竹縣議員歐陽霆今天共同召開「大新竹建設不能等 呼籲藍白速審總預算」記者會。

吳崢表示，國民黨今早強勢將財劃法送出財政委員會，意圖增加地方政府4000億元的分配預算，但卻同時阻擋原本中央計畫撥給各地的補助，讓預算審查程序一再拖延，導致經費無法下達地方。吳崢說，藍白兩黨「一手搶錢、一手封殺」，邏輯荒謬。

吳崢指出，昨日行政院長卓榮泰在立法院完成明年度總預算暨前瞻預算報告，但藍白兩黨立委依舊聯手封殺中央總預算案，行徑荒腔走板。多數縣市民意湧現，明年中央政府新興計畫，包括防災、民生、治水、交通改善等建設都迫切需要中央資源挹注，藍白惡意封殺總預算，甚至無法給出正當理由，再怎麼蠻橫，也不應犧牲地方人民的福利。

劉彥伶指出，近期新竹市審查地方預算時卻在中央遭遇卡關，僅新竹市就有高達19.6億元的預算受阻，影響範圍包括5.6億元的交通改善預算。劉彥伶質疑，新竹市立委鄭正鈐過去在立法院抨擊中央對地方交通補助不足，導致科學園區龐大的通勤人口每日飽受塞車之苦，卻現在卻在立法院封殺預算，自相矛盾。

劉彥伶也質疑，新竹孩童的雙語教育資源受影響，新竹市代理市長邱臣遠眼看同黨立委黃國昌在中央阻擋預算，邱臣遠未替新竹市民發聲；此外，5月晴空匯火災消防人員殉職事件凸顯救災裝備的重要性，中央補助新竹市的救災車輛、消防人員防護裝備預算被擋，難以提升新竹市消防安全。

曾資程呼籲市民「協尋」鄭正鈐，並敦促鄭正鈐回歸立法院審查預算。施乃如說，鄭正鈐應放下政治算計，全力爭取新竹市的發展資源，避免損害市民利益。

歐陽霆指出，今年新竹縣年度總預算突破400億元，其中中央補助占比高達4成，充分顯示新竹縣財政窘困的現狀。

歐陽霆說，國民黨籍新竹縣長楊文科都看不下去，公開呼籲同黨立委林思銘、徐欣瑩儘速通過預算案。歐陽霆呼籲，藍白立委不要為了個人政治聲量，拿大新竹的未來當作政治籌碼，應回歸理性，通過總預算，以實際行動造福地方發展。