柯文哲市長室有密道？游淑慧打臉：只是送茶水上廁所通道

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民眾黨主席柯文哲遭爆在市長室收沈慶京1500萬元，前幕僚張益贍昨政論節目透露，柯文哲市長室有後門跟密道，曾任前市長郝龍斌幕僚的議員游淑慧今打臉，指評論員所謂的密道，其實只是工友送茶水，市長室同仁上洗手間的通道。

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，昨鏡週刊爆料，威京集團總裁沈慶京到市府市長室給柯文哲1500萬元賄款，張益贍昨天出示市府11樓市長辦公室的位置圖，表示電梯有記者堵訪區跟前門，進入後依序是顧問室、市長室、市長秘書室跟便當會會議室，及可到直通地下停車場電梯的後門，因此沈慶京要從停車場上樓，經後門跟密道通往市長室，避人耳目交付賄款，不是不可能。

游淑慧今天表示，昨天看到政論節目上討論市長室平面圖和密道，首先整個配置圖南北左右有點錯置，評論員所謂的密道其實只是工友送茶水，市長室同仁上洗手間的通道（通往市長室茶水間和洗手間），若真的要說後門密道，應該是市長個人辦公室內，配置有市長臥室，臥室內有個後門，後門通往樓梯間，這個樓梯間可往樓頂。