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立法院財委會通過財劃法修正草案 張善政：餅能做大

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
圖／議員陳韋曄提供
圖／議員陳韋曄提供

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立法院財政委員會今天通過財劃法部分條文修正草案，內容以國民黨提出的版本為主。桃園市長張善政議會總質詢結束後受訪表示樂觀其成，後續會請桃園6位立委繼續幫忙推動完成立法程序。張善政過去也在議會答詢時說明，國民黨的版本能把統籌分配款的餅做大，對桃園有利。

國民黨市議員錢龍今天上午在議總質詢時，表示有民進黨員質疑地方政府把國庫當提款機使用，修財劃法是要把中央的錢搬走。張善政答詢強調「這是帶風向的說法」，用意是要塑造修財劃法成是不好的形象，事實上修法是為了健全財政，錢不是用在中央就是花在地方，地方本來就需要中央的支持，現行財劃法讓桃園在六都的分配款不是最後就是倒數第2，修法可以改善桃園一直處在後段班的現象。

錢龍指出，六都桃園市最後升直轄市，現行財劃法有關中央統籌分配款和補助款的比率未修正，分配方式對後面才升格的桃園市不公平，而且桃園現在建設多經費需求大，這種不符合現況的財劃法一直未修改，尤其在垂直分配的部分（把餅做大），一定要優先要求，否則桃園市的財源長期自給不足，中央統籌分配款分配不公，沒辦法多分配經費，中央也沒辦法做好水平分配（各縣市分配款）。

財政局長歐美鐶答詢說明，市府認為財政部到現在還是一直不想修財政收支劃分法，以為錢多分給地方中央的權就沒有了，和各縣市開過多次會議，也採納部分意見，但就是沒送出自己的版本到立法院。

歐美鐶說，財政部目前一直在討論財劃法的劃分的指標依據，不過地方政府認為一定要把餅做大，桃園市政府評估過立法院提出的很多版本，其中國民黨的版本因為計算分配的方法簡單，又能把餅做大，符合桃園市的需求。

國民黨 財劃法

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