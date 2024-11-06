陳其邁北上立法院爭財劃法分配 苦無機會發言埋怨「被騙了」

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立法院財政委員會今天排審「財政收支劃分法」，高雄市長陳其邁北上卻無機發言，會後他接受聯訪直言，「今天到了才知道被騙」，他直言國民黨版本「財劃法」以人口計恐不適當，希望審慎考量地方政府意見，重啟對話修正此案。

陳其邁說，今天早上準備很多資料，希望在財委會充分表達意見，他代表高雄市整體城市的發展北上表達一點聲音，可惜最後連基本的發言機會都沒有，非常遺憾。

陳其邁說，國民黨的版本的統籌分配款是以縣市人口做計算，但人口集中於城市，等於所有資源都集中在都會區，這意味國民黨的財劃法將擴大城鄉差距。此外，這個版本也沒考慮到縣市產業結構的不同，會造成高雄這種底層負擔重工業的城市環境成本比其他縣市高。

他更說，目前北部用的電是「南電北送」，工業所產生碳排、碳負擔，高雄與台北差距5倍之多。按理高雄應該獲得更多統籌款分配，南北才能均衡發展，但國民黨版本反其道而行。疊羅漢最上面的人用資本財、金融本有3%比例，底層負重前行的高雄市分配比例較低，非常不公平。

陳其邁同時表示，高雄市65歲以上人口比桃園市多18萬人，比台中市多8萬人，在長照、公共醫療、社會福利等負擔比中、北部大，「這樣的逆分配的版本等於懲罰支出多的縣市政府」。

陳其邁也埋怨，颱風一來，所有路樹倒塌，道路要搶修，高雄面積是台北11倍大，但現在財劃法卻用人口比例分配，「難道高雄的路不用修？樹不用剪？高雄的各種需求不用滿足嗎」？營業所得所分配稅款，餅就是這麼大，國家稅收就這麼多，未來一定會排擠到計畫型的相關補助。

陳其邁認為，牽涉到中央、地方的預算事權的分配，應好好討論，而不是在國會一讀、二讀、三就通遺，卻沒有地方聲音，這會令人非常遺憾。「希望國民黨能真正了解地方政府在推動建設、城市發展、產業轉型等的努力，考量到地方聲音」。