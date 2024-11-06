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陳其邁北上立法院爭財劃法分配 苦無機會發言埋怨「被騙了」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今北上立法爭取財政收支劃分法分配比例苦無機會發言，會後聯訪直呼被騙了。圖／立委邱議瑩提供
高雄市長陳其邁今北上立法爭取財政收支劃分法分配比例苦無機會發言，會後聯訪直呼被騙了。圖／立委邱議瑩提供

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立法院財政委員會今天排審「財政收支劃分法」，高雄市長陳其邁北上卻無機發言，會後他接受聯訪直言，「今天到了才知道被騙」，他直言國民黨版本「財劃法」以人口計恐不適當，希望審慎考量地方政府意見，重啟對話修正此案。

陳其邁說，今天早上準備很多資料，希望在財委會充分表達意見，他代表高雄市整體城市的發展北上表達一點聲音，可惜最後連基本的發言機會都沒有，非常遺憾。

陳其邁說，國民黨的版本的統籌分配款是以縣市人口做計算，但人口集中於城市，等於所有資源都集中在都會區，這意味國民黨的財劃法將擴大城鄉差距。此外，這個版本也沒考慮到縣市產業結構的不同，會造成高雄這種底層負擔重工業的城市環境成本比其他縣市高。

他更說，目前北部用的電是「南電北送」，工業所產生碳排、碳負擔，高雄與台北差距5倍之多。按理高雄應該獲得更多統籌款分配，南北才能均衡發展，但國民黨版本反其道而行。疊羅漢最上面的人用資本財、金融本有3%比例，底層負重前行的高雄市分配比例較低，非常不公平。

陳其邁同時表示，高雄市65歲以上人口比桃園市多18萬人，比台中市多8萬人，在長照、公共醫療、社會福利等負擔比中、北部大，「這樣的逆分配的版本等於懲罰支出多的縣市政府」。

陳其邁也埋怨，颱風一來，所有路樹倒塌，道路要搶修，高雄面積是台北11倍大，但現在財劃法卻用人口比例分配，「難道高雄的路不用修？樹不用剪？高雄的各種需求不用滿足嗎」？營業所得所分配稅款，餅就是這麼大，國家稅收就這麼多，未來一定會排擠到計畫型的相關補助。

陳其邁認為，牽涉到中央、地方的預算事權的分配，應好好討論，而不是在國會一讀、二讀、三就通遺，卻沒有地方聲音，這會令人非常遺憾。「希望國民黨能真正了解地方政府在推動建設、城市發展、產業轉型等的努力，考量到地方聲音」。

國民黨 陳其邁

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