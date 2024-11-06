美國大選開票中 凌濤提3主軸台灣須密切關注

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國總統大選正在進行投開票作業。國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，對台灣來說，美國國內議題比較遙遠，對外的「國防主張、經濟關稅、美中兩岸」，才是台灣必須密切關注的三大主軸，對台灣的挑戰，選後才正要開始。

凌濤指出，目前美選結果呈現拉鋸，無論最終是美國第一任女性總統賀錦麗，抑或從1897年克里夫蘭總統（Grover Cleveland）之後由連任失敗再度選上、史上第二位的川普，都將開啟美國影響全球，影響台灣的新局。

凌濤指出，2024年美國總統選舉是排名史上前幾激烈的選戰，從就業市場、邊境管制、聚焦通膨，再到墮胎權、減稅等議題，火花四射，攻防密集。國民黨也難得有機會在七月、八月前往共和黨、民主黨全代會，看到兩黨的競選策略、議題營造。

在國防主張方面，凌濤表示，有別於賀錦麗陣營維持拜登政府長期以來到多邊主義，透過組織聯盟維持在歐洲、印太影響力，川普採用雷根主義，以實力帶來和平的立場，展現美國強大嚇阻力，遏止中俄等對外的衝突。

凌濤說，我國政府準備好因應，各種情形下的軍費試算比例及預算排擠了嗎？準備好爭取要求不論誰當選對台已購買的軍售加速抵台？準備好不被任何執政黨當成「棋子」或「筆尖」，增加區域對話穩定和平的措施？看到幾次國安團隊的因應，恐怕還有待強化。

在經濟關稅部分，凌濤指出，民主黨以稅收增加社福的路線沒變，參與國際單邊、多邊貿易的主導會持續，維持現有關稅互動，國際交易市場繼續活化；共和黨主張對內減免稅收、對外增加關稅，對不分國家增加10至20%，宣稱對中國大陸要收到60%，興起全球對於貿易保護主義再起的疑慮。

他說，相較台積電將Arizona開廠典禮延後至大選結果之後，且保留第4-6廠區作為美國新政府的談判彈性與籌碼，對於可能的政策轉變做足準備，執政黨還要把保護「護國神山」掛在嘴上沒有作為？台灣政府準備好了沒？

在美中兩岸關係上，凌濤說，若是賀錦麗贏得選舉，兩岸互動基本上就是現況，對台灣政府一方便克制台獨的主張，一方面以迂迴的紅線試探牽制中國大陸的挑戰。川普陣營及傳統共和黨主張對中國議題較為強烈，台灣要避免遭更密集的借力使力挑戰兩岸底線，反而須注重美中對抗的熱化，加強區域對話及避免誤判擦槍走火的可能性，才是對台灣人民最負責任的做法。

凌濤說，美國大選結果即將出爐，目前川普、賀錦麗在各州互有領先，關鍵的內華達州、喬治亞州、賓州仍是激戰，密切關心這一場將影響全球未來，台灣命運的關鍵選戰。面對諸多挑戰及選舉人票結果可能太過接近，帶來的不穩定局面，台灣做好準備了嗎？