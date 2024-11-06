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財劃法初審3分鐘火速送出 黃珊珊：遺憾過程草率

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院財政委員會上午繼續討論財劃法修法，國民黨立委清晨即已甲級動員，在財委會門口等候，七點一到馬上進場。記者曾原信／攝影
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立法院財政委員會今天繼續審查財政收支劃分法，國民黨籍召委陳玉珍僅花3分鐘送出委員會，民眾黨立委黃珊珊表示，國民黨為了減少討論時間，直接就將法案送出委員會，民眾黨團表達遺憾，而民進黨立委一味進行程序杯葛，行政院與執政黨應當盡速擬具版本。

立法院財政委員會召委、國民黨立委陳玉珍本周擔任輪值主席，接連3天排審「財政收支劃分法」條文修正草案，國民黨團今天一早祭出最高等級的「一級甲動」，清晨就由黨團總召傅崐萁親自領軍，率領多位立委在會議室門口等候開門，陳玉珍則在開會後3分鐘宣布審查完竣送出委員會。

黃珊珊稍早透過臉書表示，財政收支劃分法修正勢在必行，兩大黨必須理性討論推動修正，陳玉珍強硬通過國民黨團版本、交付朝野協商，然而民眾黨團也有提出修正動議，表達與國民黨團版本不同立場之處，國民黨為了減少討論時間，直接將法案送出委員會，並未宣讀修正動議內容，過程匆促且草率，民眾黨團表達遺憾。

黃珊珊指出，財劃法修正茲事體大，民眾黨團率先提出黨團版本，可惜在審議的過程當中，比起討論更多的是衝突，比起對談更多的是獨白，國民黨團增加5000多億垂直分配，的確會影響中央政府運作，至今也還沒有提出修正版本，「我們無法同意國民黨團版本，不得已只能提出我們對於該版本的修正動議，希望一併協商討論。」

黃珊珊再指，民進黨團沒有版本，行政院也沒有版本，只有不斷重複「現行版本就是最佳版本」的囈語，現在面對這個難題，兩大黨的態度很清楚，國民黨不願在委員會進行實質審議，民進黨一味進行程序杯葛，互搶主席台搶麥克風，這種情況將重複不斷上演。

黃珊珊批評，行政院沒有要跟在野黨做任何協商與讓步，財政委員會開過多次公聽會、廣泛討論與程序討論，但是行政院就是不願下放任何一點權力給地方政府，未來本案將繼續成為僵局，如同總預算不依法編列一樣，而自己過去也一再重申，行政院需要有態度、立法院需要一起討論，卻未獲得兩大黨任何正面回應。

黃珊珊認為，無論是合於議事程序的杯葛，或者是違反規定的肢體衝突，都不是立法院面對法案應有的態度，會議進行可以緩慢，但是不能原地踏步，遺憾的是兩大黨都沒有要拿出真實的主張、進行實質討論。

黃珊珊表示，儘管民眾黨團版本無法併同出委員會，不過下周仍然會送出攸關垂直、水平分配，還有一般性、計畫性補助款的財政收支劃分法部分條文修正草案，並且提案逕付二讀與國民黨團版本併案協商，爭取實質修正的機會，同時也呼籲行政院與執政黨盡速擬具版本，民眾黨團同意抽出與在野黨版本併案協商。

國民黨 民眾黨 黃珊珊

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