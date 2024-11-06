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新北統籌分配款人均1.4萬 侯友宜嘆非常不公

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

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立院財政委員連日審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委爆發多次肢體衝突。新北市長侯友宜今早主持市政會議，提到財源部分對新北來說「非常不公」，新北人均統籌分配稅款、補助款只有1.4萬，是六都最低也是全台灣最少，他支持財劃法重新試算。

侯友宜說，新北市在統籌分配稅款及補助款是全台灣最少的，但他們仍以人為本，持續推動健康永續，包括孕婦到長者一系列的照顧，也擴大輪狀病毒公費接種對象，納入特殊境遇家庭免費打疫苗。

侯指出，新北65歲以上的人口有75萬人，人口是全國最多，但財源部分對新北來說非常不公，新北市人均統籌分配稅款跟補助款，大概約1.4萬是六都最低，也是全台灣最少，「這也是為什麼我非常支持財劃法重新試算。」

此外，侯也說，新北最欠缺醫療永續的發展藍圖，將持續跟中央溝通，包括銀新未來城已經耽誤很多年，未來社會對於超高齡化挑戰將越迫切，盼能在2026年前動工；而板橋、新莊、土城、三峽、鶯歌每萬人急性病床遠低於衛福部標準35床，希望板橋醫療園區能提早做好規劃，明年完成招標。

補助款 財劃法

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