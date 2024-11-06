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影／江啟臣：財劃法放下爭議部分 有共識盡量促成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天在台中新社參加活動時，接受媒體訪問。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天在台中新社參加活動時，接受媒體訪問。記者游振昇／攝影

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立法院審議財政收支劃分法引起朝野爭議，立法院副院長江啟臣今天在台中新社受訪時表示，財劃法長久以來就有不同的討論和意見，討論時都跨黨派討論，大家都希望幫自己的地方政府爭取更多資源建設，他希望大家放下爭議部分，有共識部分盡量促成，往正面看，不一定有機會達成些許共識。

江啟臣今天受訪時說，財劃法不容易在立法院很快產生共識，這次立法院三黨不過半，聲音就不是一面倒，如果可以藉此機會，放下爭議部分，有共識部分盡量促成，往正面看，不一定有機會達成些許共識，他說修法大家共同討論，這周委員會都有排審，多些討論，放下有爭議部分，最後勢必會到院會協商。

台中市政府觀光旅遊局今天在新社區種苗改良繁殖場的二苗圃展區舉行「2024台中國際花毯節」記者會，江啟臣在現場接受媒體採訪，提出自己對財劃法排審看法。

江啟臣 立法院 財劃法

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