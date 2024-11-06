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財劃法衝突「女立委遭勒脖扯衣」 綠批藍白是最大暴力團

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院財委會今續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。記者曾原信／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。記者曾原信／攝影

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立法院財政委員會今討論「財政收支劃分法」相關修正草案，國民黨民進黨立委爆發肢體衝體。民進黨立法院黨團稍早開記者會表示，藍白現在就是一手搶預算、一手擋預算。綠委陳培瑜直指被藍委顏寬恒勒脖子、扯壞衣服；綠委賴惠員也說跌坐在地上時，被踹右臉。

「藍白是最大暴力集團。」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，藍白現在就是一手搶預算、一手擋預算。立委郭國文指出，「國民黨今是扮演暴力團跟圍事團」，一開始就穿戰鬥服、沒有準備會議資料、還有人戴拳擊手套，表明今天就是要強渡關山、不想進行會議討論，只想要以力輾壓。

立委鍾佳濱表示，多年前前瞻預算混戰中，很多人受傷、都推擠起來，那年更發生社會人士混進來丟水球、撒麵粉，因此今天在現場就呼籲背攝影器材的媒體退後，不要造成傷害，避免7、8年前的混戰再發生。

立委林楚茵也為立委張雅琳抱不平，直指當時他們擋在電梯門口，希望大家可以好好開會，沒想到國民黨的黨團主任卻過來推擠跟打人，立法院變成暴力場。

財委會宣告散會後，第一個衝上去拉住召委陳玉珍的陳培瑜也露出身上傷痕，說她當時看到陳玉珍要快閃，就上前要去說不符合程序，沒想到卻被顏寬恒勒住脖子、扯壞她的衣服，國民黨甚至連主席台的後門都包圍住，「國民黨居心何在？」賴惠員也說，當時這麼多男生打她們，很多人跌坐在地上，她的右臉還被踹。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘說，今天根本是荒謬程序，現在這個版本的財劃法對中南部最不公平，為什麼縣市首長來卻不給他們發言、把地方政府心聲傳達出來，藍白完全不顧國家紀律。

立法院財委會今續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。記者曾原信／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，朝野立委爆發推擠。記者曾原信／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，朝野爆發肢體衝突，綠委郭國文（左）與藍委張智倫（右）雙方互相拉扯。記者曾原信／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，朝野爆發肢體衝突，綠委郭國文（左）與藍委張智倫（右）雙方互相拉扯。記者曾原信／攝影

國民黨 民進黨 藍白

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