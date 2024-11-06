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影／北上出席財委會被晾一旁 陳其邁：非常遺憾

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
高雄市長陳其邁（前排右二）強調應回歸最根本問題，民主就該好好討論，尤其牽扯到中央地方預算分配，假如國民黨提出版本也應該等政院提出，統合中央跟地方政府意見一起討論。記者季相儒／攝影
高雄市長陳其邁（前排右二）強調應回歸最根本問題，民主就該好好討論，尤其牽扯到中央地方預算分配，假如國民黨提出版本也應該等政院提出，統合中央跟地方政府意見一起討論。記者季相儒／攝影

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立法院財委會今續審財劃法，上午開會時高雄市長陳其邁也到場，朝野爆發肢體衝突，混亂中召委陳玉珍宣布，財劃法修正草案送出委員會並散會。

陳其邁表示今天來才知道被騙了，早上準備很多資料希望在財委會充分表達地方政府意見，結果沒有發言機會，自己代表高雄市想表達一點聲音的機會都沒有，非常遺憾。陳其邁說國民黨團版本說要按人頭計算統籌分配款，用最簡單邏輯思考，人口一定是集中在都會區、鄉村人口較少，國民黨版本意味著所有資源都將集中在都會區，將擴大城鄉差距，也未考慮各縣市發展產業結構不同。

陳其邁強調應回歸最根本問題，民主就該好好討論，尤其牽扯到中央地方預算分配，假如國民黨提出版本也應該等政院提出，統合中央跟地方政府意見一起討論，否則這樣通過，完全沒有地方政府表達的聲音，非常遺憾，國民黨應該考量，地方政府推動建設、城市發展的聲音，只能說非常遺憾。

立法院財委會今續審財劃法修法，上午開會時，朝野爆發肢體衝突，混亂中召委陳玉珍宣布，財劃法修正草案送出委員會並散會，民進黨立委聚集在議場前開記者會表達不滿。記者季相儒／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，上午開會時，朝野爆發肢體衝突，混亂中召委陳玉珍宣布，財劃法修正草案送出委員會並散會，民進黨立委聚集在議場前開記者會表達不滿。記者季相儒／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，上午開會時，朝野爆發肢體衝突，混亂中召委陳玉珍宣布，財劃法修正草案送出委員會並散會，民進黨立委聚集在議場前開記者會表達不滿。記者季相儒／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，上午開會時，朝野爆發肢體衝突，混亂中召委陳玉珍宣布，財劃法修正草案送出委員會並散會，民進黨立委聚集在議場前開記者會表達不滿。記者季相儒／攝影

國民黨 財劃法 陳其邁

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