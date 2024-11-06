影／北上出席財委會被晾一旁 陳其邁：非常遺憾

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立法院財委會今續審財劃法，上午開會時高雄市長陳其邁也到場，朝野爆發肢體衝突，混亂中召委陳玉珍宣布，財劃法修正草案送出委員會並散會。

陳其邁表示今天來才知道被騙了，早上準備很多資料希望在財委會充分表達地方政府意見，結果沒有發言機會，自己代表高雄市想表達一點聲音的機會都沒有，非常遺憾。陳其邁說國民黨團版本說要按人頭計算統籌分配款，用最簡單邏輯思考，人口一定是集中在都會區、鄉村人口較少，國民黨版本意味著所有資源都將集中在都會區，將擴大城鄉差距，也未考慮各縣市發展產業結構不同。